Capo Vaticano, giovane turista precipita da una scogliera di oltre 10 metri: interviene l’elisoccorso

CAPO VATICANO (VV) – Grave incidente questo pomeriggio a Capo Vaticano in località Praia di fuoco, un giovane turista – le cui generalità non sono ancora note – è accidentalmente precipitato dalla scogliera, da una altezza di oltre 10 metri, in un punto accessibile solo via mare, riportando politrauma.

Per le operazioni di recupero si sono resi necessari gli interventi della Capitaneria di Porto di Vibo Marina e dei vigili del fuoco con elicottero per il recupero con verricello. Sul posto il 118 di Tropea e l’eliambulanza di Locri che ha trasportato il ferito all’ospedale di Catanzaro.