Canzoni, show e polemiche: nella settimana del Festival di Sanremo, anche pezzi di Calabria

SANREMO – Va in archivio la settimana in cui qualsiasi presidente del Consiglio in Italia può andarsene in “ferie” e cedere momentaneamente il governo del Paese al presentatore del festival di Sanremo. Sospesi fatti di cronaca e screzi tra maggioranza ed opposizione.

Amadeus a capo dei cittadini, Amadeus nella vertenza dei trattori, Amadeus in prima linea nella lotta ai femminicidi, Amadeus che dà voce alle vittime della criminalità, “Ama” che ama i giovani, li scopre, li lancia. “Ama” che… “Sanremo si ama” fino allo sfinimento.

Ormai familiare agli spettatori, lui, più di un familiare. Soprattutto, Amadeus che regge cinque festival in quattro anni attraversando tre governi e polemiche di ogni genere. Polemiche talmente veloci che alla seconda serata non ti ricordi quelle della precedente. Ma una su tutte sì, che si tramanderà nei secoli dei secoli, perché la faccenda della pubblicità occulta delle scarpe di John Travolta che balla il qua qua qua o, meglio, di quello che rimane del vecchio Travolta, avrà per la Rai strascichi ed anche parecchi. Certo, il pensiero va all’anno scorso con Chiara Ferragni e tutto quel che ne è venuto, leggi multa ed antitrust.

L’edizione 2024 del Festival di Sanremo è partita per sottrazione. Era solo quattro giorni fa eppure sembra passato un mese. Via monologhi, pipponi ed orpelli. Perché Amadeus e consorte a Sanremo hanno trovato la loro casa e come fossero a casa loro si comportano. Abbiamo visto il figlio Josè crescere seduto in prima fila all’Ariston e Giovanna raffinarsi nel tempo, da signora della scossa a regina ammirata in eurovisione.

Sanremo, nel senso di Sanremo città, nei giorni del festival esplode e moltiplica per dieci le presenze. C’è l’Italia a febbraio qui, non solo davanti alla tv. Dal palco di piazza Colombo al palco del teatro Ariston, misure di sicurezza che nemmeno negli aeroporti dopo l’attacco alle torri gemelle. Ovunque metal detector, cani segugio, un esercito di camionette e forze dell’ordine, blocchi stradali, controlli a tappeto e bottigliette d’acqua rigorosamente vendute per obbligo senza tappo.

Tra i tanti “pezzi” di Calabria impegnati in eventi laterali, riflettori accesi su “Music for Change” al centro di alcune iniziative in programma a Casa Sanremo ed al Palafiori dove il 6 febbraio si è svolta la premiazione ufficiale condotta da Veronica Maya. Nella storica sede del Club Tenco, gli 8 finalisti della manifestazione si sono esibiti per poi spostarsi a Villa Ormond da Michele Monina e il suo “Bestiario Pop”. Nella versione in trasferta di “Music for chance” non sono mancati gli appuntamenti organizzati con la collaborazione di Libera: nel teatro Comunale di Ventimiglia di fronte ad un platea di 400 studenti, una visita alle ville confiscate ai boss mafiosi del territorio di Bordighera.

Tanti festival nel Festival. L’Aristonello che fa rima con Fiorello, il miglior amico di “Ama”, insuperabile, giunto davvero al top della sua verve creativa. Di questo festival non dimenticheremo la ‘sorpresa’ Mengoni a gestire la scena coi tempi comici giusti. I cantanti in gara che lanciano messaggi sinceri sulla pace. La nuova tenerezza di Loredana Bertè. L’alieno dolce che ha accompagnato lo stile di Ghali. La vibrante intensità di Angelina Mango. Geolier che ha scompigliato le carte. I reggicalze a vista di Annalisa. Lo struggimento di Irama. Un vortice psichedelico, una droga chiamata Sanremo. Da incorniciare la cinquina finalista delle meraviglie, Appunto Ghali, Irama, Mango, Geolier e Annalisa, con Angelina che vive la favola e vince. E con Geolier che comunque ci stava credendo a poterla vivere.

Amadeus e Fiorello consegnano il premio alla rivelazione-figlia d’arte e lasciano l’Ariston su una carrozza bianca con le note dei “sogni son desideri”.

Domani è già lunedì, davanti un altro viaggio e una città per cantare (tutte le canzoni dell’ultimo festival).

Di Iole Perito