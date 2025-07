Cani a rischio nei canili del Sud: il caldo torrido sta uccidendo gli animali, AIDAA chiede controlli immediati

COSENZA – Con il gran caldo di questi giorni la situazione per molti cani specialmente quelli anziani rinchiusi nei canili del sud ed in particolare nei grandi canili della Calabria e della Sicilia è in questi giorni insostenibile e per molti di loro è a rischio la stessa vita. Il gran caldo esterno raggiunge nei capannoni temperature elevate che hanno gia portato alla morte di un numero considerevole di cani proprio a causa del caldo. L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che sta monitorando la situazione che in alcuni casi è veramente drammatica chiederà nelle prossime ore dei controlli a tappeto proprio in quei canili, controlli di natura amministrativa e veterinaria per verificare le condizione di vita dei cani ospitati.

