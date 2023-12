Cane ucciso e appeso ad un cancello, AIDAA: «presentiamo denuncia»

FRANCICA(VV) – Il ritrovamento del cane impiccato al cancello della casa di una famiglia di Francica potrebbe essere un avvertimento della malavita che purtroppo spesso usa animali morti o con la testa tagliata per questi “avvisi”. In questo caso si tratta di un cane meticcio che lo scorso mercoledì è stato rinvenuto appeso penzolante sul cancello davanti alla casa di due pensionati del paese in provincia di Vibo Valentia mentre le forze dell’ordine stanno indagando per scoprire gli autori e possibilmente le motivazioni di questo gesto criminoso, l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente presenterà mercoledì una denuncia per l’uccisione del cane e per la sua impiccagione al cancello ai sensi dell’articolo 544 ter del codice penale.

“Qualunque sia il motivo per cui sia stato ucciso ed impiccato il cane non lo sappiamo, ma sappiamo che è stato ucciso e che merita giustizia, per questo presenteremo denuncia seppure contro ignoti per chiedere che si trovino gli assassini del cane che abbiamo deciso di chiamare Rocki perché anche lui abbia un nome pur essendo un meticcione quasi certamente randagio”.