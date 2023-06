Cane impaurito vaga sulla statale 280: salvato dalla polizia stradale

CATANZARO – Nel pomeriggio dello scorso martedì, due equipaggi della Polizia di Stato, rispettivamente appartenenti al Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia e alla Sezione Polizia Stradale di Catanzaro – Distaccamento di Soverato, durante i controlli per garantire la sicurezza stradale e prevenire i reati in genere, hanno avuto l’occasione di salvare un cane.

Mentre transitavano sulla strada statale 280 direzione di marcia Lamezia Terme-Catanzaro, territorio del comune di Lamezia Terme, hanno notato un meraviglioso cane di razza Corso che attraversava lentamente la strada interessata da intenso traffico. Una situazione pericolosa per lo stesso cane e per tutta l’utenza stradale. Gli agenti sono così scesi dai veicoli di servizio regolando il traffico per proteggere il cane visibilmente impaurito ma, che grazie alla dolcezza e alla calma degli operatori si è fermato al margine della strada. Nonostante sembrasse aggressivo, il cane si è, invece, dimostrato docile e bisognoso di conforto e grazie alla tempestività degli operatori di Polizia e all’altruismo di un’automobilista, si è riusciti a portare l’animale all’interno di un’area di servizio distante poche centinaia di metri dal luogo del ritrovamento.

Successivamente, con la preziosa collaborazione della Sala Cops – Centro Operativo Polizia Stradale di Lamezia Terme, sul posto è intervenuto personale Asl di Lamezia Terme per verificare se il cane avesse un microchip, di cui purtroppo si è riscontrata l’assenza. Tuttavia, grazie all’affetto dimostrato da tutti coloro che sono intervenuti, per il cane Corso è stata trovata una persona pronta ad adottarlo, in attesa di eventuali ricerche del padrone.