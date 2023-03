CATANZARO – Una squadra dei Vigili del Fuoco è stata impegnata sul Viadotto Bisantis di Catanzaro, lato Via Turco, per soccorrere un cane di taglia grande che era caduto all’interno di un canale per la raccolta delle acque meteoriche. Grazie al loro intervento il povero animale è stato recuperato e portato in sicurezza. Il cane risulta essere in buono stato di salute ed è stato affidato al locale servizio veterinario dell’Asp per quanto di competenza.

- Pubblicità sky-