Cane da caccia finisce in un dirupo, recuperato e salvato dai vigili del fuoco

CARAFFA (CZ) – L’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro si è verificato in località Carrà nel comune di Caraffa, in provincia di Catanzaro per il recupero di un cane da caccia. Il povero animale era scivolato in un dirupo impervio di oltre 20 metri e a richiedere l’intervento di soccorso è stato il proprietario. Grazie ai vigili del fuoco i quali, grazie a tecniche ed attrezzature Speleo Alpino Fluviali, sono riusciti a raggiungere e recuperare il povero animale che, fortunatamente in buono stato di salute è stato tranquillizzato e trasportato in una zona sicura e poi riconsegnato al legittimo proprietario.