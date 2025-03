Cambia il mondo del lavoro, cambiano i centri per l’impiego della Calabria: on-line il nuovo portale

- Advertisement -

COSENZA – I Centri per l’Impiego (CpI) della Regione Calabria evolvono e abbracciano sempre più il territorio per soddisfare le esigenze dei cittadini e delle imprese. Se cerchi un’opportunità lavorativa o figure professionali per la tua azienda, i CpI sono la realtà giusta, efficace e sicura per avere risposte alle proprie necessità.

I Centri per l’Impiego sono strutture pubbliche che favoriscono l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e attuano iniziative e interventi di politiche attive del lavoro.

Nella Regione Calabria operano 14 Centri per l’Impiego e 15 sedi locali coordinate, distribuiti nelle cinque province. Inoltre, all’interno dei Centri per l’Impiego dei capoluoghi di provincia operano gli uffici del Coordinamento provinciale del Collocamento Mirato che svolgono servizi specifici per coloro che risultano iscritti nelle liste del Collocamento mirato (L. 68/99).

Tanti i servizi offerti, gratuitamente, per i cittadini (orientamento, supporto all’inserimento/reinserimento lavorativo e all’autoimpiego, formazione, recruiting); per le imprese (incontro tra domanda e offerta, attivazione di tirocini, supporto e promozione di recruiting); per le categorie protette (iscrizione, orientamento, opportunità di lavoro tramite avvisi di preselezione e bandi pubblici). Se il mondo del lavoro è in continua evoluzione, i Centri per l’Impiego accompagnano, sostengono e supportano il cambiamento.

On-line il nuovo portale sul lavoro

È on-line il nuovo portale – https://lavoro.regione.calabria.it/ – con tutte le informazioni riguardanti il mondo del lavoro in Calabria.

Troverai le offerte di lavoro disponibili sul territorio, i recruiting day organizzati, le rubriche “Come fare per” per ricevere assistenza e avere rapidamente risposta ad ogni esigenza.

Hai bisogno di un confronto in presenza? Scopri il CpI a te più vicino per prendere un appuntamento – https://lavoro.regione.calabria.it/centri-impiego/ – Potrai contare sulla presenza di professionisti del settore, a disposizione per valorizzare le tue competenze e dare riscontro ai bisogni della tua azienda.

Inoltre, tramite la mail comunicazione.cpi@regione.calabria.it e i canali social dedicati, Instagram (centrimpiegocalabria) e Facebook (Centri per l’Impiego Calabria), riceverai risposta tempestiva ad ogni richiesta o quesito.

Vieni a scoprire tutte le opportunità e i servizi dei nuovi Centri per l’Impiego della Regione Calabria. La Calabria ha il lavoro al Centro!