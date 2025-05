- Advertisement -

COSENZA – Con il decreto numero 36 del presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto, sono state fissate le date per il calendario scolastico relative al 2025/2026. Il nuovo anno scolastico inizierà martedì 16 settembre 2025 mentre l’ultima campanella suonerà lunedì 8 giugno 2026. Vale per tutti gli ordini e gradi dell’istruzione, tranne che per la scuola dell’infanzia, il cui termine è previsto per il giorno 30 giugno 2026. Previste in totale 204 giornate obbligatorie di lezioni, tenuto conto dei giorni di festività previsti dalla normativa vigente.

Le festività già programmate saranno: da martedì 23 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026 per le vacanze di Natale, da giovedì 2 a martedì 7 aprile 2026 per le festività di Pasqua e sabato 2 maggio 2025 – interfestivo.