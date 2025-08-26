HomeCalabria

Calenda stronca la candidatura di Tridico: «Non supporto il padre del reddito di cittadinanza»

Il leader di Azione dice chiaramente che il suo partito non sosterrà l'ex presidente dell'Inps per le elezioni regionali in Calabria. Il reddito di cittadinanza? "L'ultima delle cose che serviva a questo Paese, proprio l'ultima. Nel Mezzogiorno poi è proprio devastante"

MARINA DI PIETRASANTA (LU) – “Tridico in Calabria? E’ l’inventore del reddito di cittadinanza che era l’ultima delle cose che serviva a questo Paese, proprio l’ultima. Nel Mezzogiorno poi è proprio devastante perché in un Paese dove un infermiere che si fa un sedere così guadagna 1.450 euro, se si dà 1.000 euro a una persona che non lavora è immorale. Loro fanno il reddito di cittadinanza regionale? Io non li supporto”. Così alla Versiliana di Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, Carlo Calenda stronca del tutto la candidatura di Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, candidato col centrosinistra in Calabria per le prossime elezioni regionali.

E proprio sulle prossime consultazioni Calenda è stato duro: “le Regioni vanno combattute perché sono diventate un centro di contropotere e di gigantesco clientelismo oltre ogni idea. Vanno disarticolate, gli va levata la gestione dell’acqua, le municipalizzate devono essere accorpate”. E poi, ancora ha attaccato: “Alcune Regioni vanno proprio sciolte e commissariate con un prefetto”. Un esempio? “La Sicilia non deve mai più avere un parlamento regionale”.

