Caldo torrido, dopo l’ordinanza parte la sensibilizzazione per farla rispettare. Cna: «Pretendiamo lavoro in sicurezza»

- Advertisement -

COSENZA – Il caldo torrido continua a farsi sentire in Italia e sulla Calabria e per i lavoratori è sempre più difficile operare nelle ore più estreme della giornata. A seguito dell’ordinanza regionale volta a proteggere i lavoratori, la Cna Calabria, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, sta mettendo in atto una campagna di sensibilizzazione. Lo spiega in una nota il presidente Giovanni Cugliari che puntualizza come sia fondamentale che tutti conoscano le nuove linee guida.

“Molte delle piccole imprese artigiane del territorio sono su base familiare e conoscere i rischi che può comportare il lavoro ad alte temperature è fondamentale“, questo il monito di Cna Calabria che è parte attiva nel sensibilizzare a rispettare l’ordinanza sul caldo torrido della Regione Calabria.

Caldo torrido, Cna: “Lavorare può portare a malori”

“Alle imprese – aggiunge Cugliari – abbiamo sollecitato una riorganizzazione del lavoro che tenga conto dei momenti di picco delle temperature e di quelli in cui, invece, queste sono tollerabili, oltre alla sospensione totale dalle 12.30 alle 16 così come disposto dalla Regione”. Se le misure adattate sui luoghi di lavoro non sono adeguate lavorare con temperature roventi non solo è difficile ma anche pericoloso, precisa Cna: “può causare malori e non solo. Lavorare in sicurezza è ciò che pretendiamo e per il quale da tempo siamo in prima linea. Pause all’ombra, garantire la possibilità di idratarsi, sistemi di turnazione che consentano di conciliare le necessità produttive con la tutela della salute, devono essere – conclude Cugliari – priorità per le nostre imprese”.