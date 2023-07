Caldo rovente senza tregua, ma il peggio arriva lunedì. Ci aspettano temperature infernali

COSENZA – Il caldo rovente che attanaglia la Calabria continua a non dare tregua. In questa seconda ondata della stagione, l’anticiclone africano si trova al massimo della sua potenza, con il suo cuore infuocato che accarezza la Sardegna e dove le temperature superano facilmente i 40°C nelle zone più interne. Non va meglio nelle altre regioni del Centro-Sud dove si superano tranquillamente i 34-35°.

Anche in Calabria il caldo africano continua a martellare e a mantenere temperature ben oltre i 36 gradi, soprattutto nelle zone interne del cosentino dove tra ieri e oggi si sono toccati anche i 38 gradi. Con la persistenza dell’anticiclone sub-tropicale non solo l’aria è rovente, ma dobbiamo fare anche i conti con afa e l’umidità che per buona parte della giornata rendono il clima praticamente insopportabile tanto per le persone, ma anche per gli animali a rischio colpo di calore. Solo di sera si torna a respirare ma ben preso soffriremo il caldo intenso anche nelle ore notturno.

Da lunedì in arrivo temperature record e caldo estremo

In base alle ultime previsioni, infatti, non solo il clima rovente continuerà a non dare tregua per tutta la conclusione della settimana, ma tra lunedì e martedì avremo un ulteriore aumento del caldo con temperature massime ben oltre i 40 gradi su tantissime località e nuovi possibili record.

Caldo rovente sempre più intenso

L’ulteriore espansione verso Nord-Est dell’anticiclone, proietterà masse d’aria caldissime direttamente dal cuore del Sahara verso il Mediterraneo, ed andranno a colpire diverse regioni italiane, soprattutto al Centro e al Sud, Calabria compresa. Un caldo insopportabile che diverrà sempre più afoso, sia di giorno che di notte, con un costante incremento dell’umidità.

Le giornate più calde potrebbero registrarsi tra mercoledì e giovedì quando in alcune località del Sud il termometro potrebbe toccare (ed in alcuni casi anche superare) anche i 44-45 gradi. Il record assoluto di temperatura massima in Italia è di 48,8°C, registrato nell’agosto 2021 in provincia di Siracusa. Come se non bastasse questa ondata esagerata di caldo africano continuerà ancora per parecchi giorni fino a spingersi intorno alla fine del mese.