Caldo record in Calabria. Toccati i 46.6 gradi, è il valore più alto mai registrato

COSENZA – L‘ultimo giorno di caldo rovente africano ha fatto registrare un record storico di caldo in Calabria. Come riporta il portale Meteo in Calabria (foto in copertina) oggi martedì 25 luglio 2023 è stata registrata la temperatura record per la nostra regione. La stazione meteorologica dell’Arpacal di Bovalino Marina, nel reggino, ha infatti raggiunto una temperatura di ben +46,6°C. Si tratta del valore più alto mai registrato nella nostra regione. Il precedente record di caldo era appannaggio di Cittanova (nel 1988) sempre nel reggino e di Torano Scalo (nel 1973) nel cosentino con una temperatura di +45°C.

In ogni caso, riporta Meteo in Calabria, altre località hanno superato il precedente record. Tutte località che si trovano sulle aree Ioniche (dati Arpacal):

Pietrastorta (RC) +45,5°C

Soverato Marina (CZ) +45,4°C

Platì (RC): +45,1°C

Come spiegano gli esperti di Meteo in Calabria si tratta comunque di dati provvisori “in primis perché nelle prossime 2/3 ore le temperature potrebbero ulteriormente innalzarsi. In secundis perché ovviamente andranno Validate dall’ Arpacal nei prossimi giorni“.