Caldo, in Calabria azioni di contrasto: tutela lavoratori, Pronti soccorso potenziati e piano antincendio

COSENZA – Il caldo che sta imperversando sulla nostra Penisola non accenna a fermarsi e per i prossimi giorni è prevista una nuova ondata di calore che interesserà anche la nostra regione che, tra le altre cose, come altre 12 regioni in Italia, ha varato un apposito provvedimento per vietare il lavoro all’aperto nelle ore più calde. Il governatore Roberto Occhiuto, già il 10 giugno, ha emesso un’ordinanza che vieta il lavoro dalle 12.30 alle 16.00 nel settore agricolo e florovivaistico e nei cantieri edili e affini nei giorni di rischio alto.

A Reggio Calabria, tra le città della regione da bollino rosso, il Comune ha fatto partire il “piano caldo”. Lo stesso è stato fatto dall’Azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro che ha potenziato il Pronto Soccorso con la predisposizione di postazioni apposite ben ventilate nell’area Osservazione breve intensiva e l’uso, in caso di un afflusso notevole, di sale adiacenti al pronto soccorso normalmente usate per i codici bianchi e verdi. 30 gli specializzandi destinati ai codici minori distribuiti su due turni al mattino e due al pomeriggio.

Attenzione anche sul fronte degli incendi. La Regione ha predisposto già a maggio il Piano antincendio boschivo 2025 che ha potenziato l’uso dei droni che così potranno volare anche per 24 ore andando a monitorare intere aree senza bisogno di assistenza.