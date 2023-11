Calcio: tifosi danneggiano un autobus, aggredito anche l’autista

REGGIO CALABRIA – Un gruppo di tifosi del Trapani, in trasferta a Reggio Calabria per assistere alla partita con la Reggina, valida per il campionato di serie D e vinta dai siciliani per 2-0, ha danneggiato l’autobus dell’Atam, la società municipalizzata che li stava traportando, a conclusione dell’incontro, dallo stadio alla stazione centrale, aggredendo anche con una spranga l’autista del mezzo, che ha riportato ferite al volto. L’episodio è stato reso noto dal sindaco di Reggio, Giuseppe Falcomatà, con un post sui social.

“Si é trattato di un episodio di violenza inaccettabile – ha scritto il sindaco – che non ha nulla a che vedere con i valori del calcio e dello sport”. Falcomatà ha anche riferito di avere sentito telefonicamente l’autista aggredito, “esprimendo, insieme all’amministratore dell’Atam, Giuseppe Basile – é detto in un comunicato – piena solidarietà a tutti gli operatori della società titolare del trasporto pubblico”.

“Quanto é accaduto – ha affermato ancora Falcomatà – rappresenta un fatto gravissimo. Queste scene da guerriglia urbana non hanno davvero nulla a che vedere con il calcio e con lo sport. Ciò che è avvenuto è inaccettabile e fuori da qualsiasi logica. Leggiamo spesso di squadre in trasferta che elogiano Reggio ed i nostri tifosi per l’accoglienza riservata. Oggi, purtroppo, siamo costretti a registrare questi fatti. Ci aspettiamo che siano gli stessi tifosi e la società del Trapani a prendere le distanze da questo episodio di violenza inaccettabile ed a risarcire la città e l’Atam dai danni subiti”.