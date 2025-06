Calciatore ha un grave malore in campo: salvato da un poliziotto in servizio in Calabria

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – Un Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato in servizio alla Questura di Vibo Valentia ha salvato la vita a un giovane calciatore colpito da un grave malore durante una partita. L’episodio è avvenuto la mattina del 15 giugno a Gatteo a Mare, in provincia di Forlì-Cesena, nel corso della finale nazionale di calcio a 7 tra Argentinos Junior di Roma e Busana Young di Belluno.

Il poliziotto, presente alla manifestazione sportiva come arbitro, ha interrotto immediatamente l’incontro – insieme al secondo arbitro – dopo aver udito le urla del pubblico. I due si sono precipitati verso il giovane calciatore della squadra romana, che si era da poco accasciato a terra privo di coscienza dopo essere stato sostituito.

Constatata la gravità della situazione e la difficoltà respiratoria dell’atleta, l’Assistente Capo ha attivato le manovre di primo soccorso, supportato dal secondo arbitro e da un appartenente alla Guardia di Finanza presente sul campo. Per circa 25 minuti, il poliziotto ha praticato le tecniche salvavita, riuscendo a mantenere il ragazzo cosciente fino all’arrivo dei sanitari.

Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cesena, dove è tuttora ricoverato in osservazione, ma non in pericolo di vita. Un intervento tempestivo e coordinato, che ha evitato il peggio e ha dimostrato, ancora una volta, quanto la prontezza e la preparazione delle forze dell’ordine possano fare la differenza anche fuori dal servizio operativo.