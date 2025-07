Calabria Verde, Corte Costituzionale boccia il ricorso del Governo: ai lavoratori il contratto di Funzionari locali

- Advertisement -

COSENZA – La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal Governo contro la Legge della Regione Calabria dell’8 luglio 2024, n. 27 che riguarda l’inquadramento contrattuale degli operai idraulico-forestali di Calabria Verde. La Corte ha stabilito che a tutti i lavoratori dell’ente regionale inquadrati nella sorveglianza idraulica deve essere applicato il CCNL Funzioni Locali e che a loro va riconosciuto un giusto e coerente inquadramento retributivo nell’area degli Operatori Esperti.

Un esito al quale plaude lo SNALV CONFSAL che “ha contestato in tutte le sedi l’impostazione della normativa regionale nella parte in cui subordina l’applicazione del CCNL Funzioni Locali alla manifestazione di volontà del singolo dipendente, ritenendo invece che tale contratto debba essere applicato automaticamente a tutto il personale interessato, alla luce della natura pubblicistica del rapporto di lavoro“ ha chiarito il coordinatore nazionale funzioni locali di Snalv Confsal, Massimo Arena in accordo con il segretario generale, Maria Mamone precisando che “la Corte non smentisce, ma rafforza la posizione dello SNALV CONFSAL”.