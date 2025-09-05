HomeCalabria

Calabria senz’acqua: bacini dimezzati, agricoltura in ginocchio e famiglie a secco

La denuncia di Coapi, il Coordinamento Agricoltori e Pescatori italiani, sulla preoccupante crisi idrica che sta attraversando la nostra regione: "Serve una strategia strutturale e condivisa"

COSENZA – “La Calabria sta vivendo una crisi idrica senza precedenti, che colpisce in particolare le province di Reggio Calabria e Crotone. I dati ufficiali dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale evidenziano che nel 2024 si è registrato un deficit di circa 49,63 milioni di metri cubi d’acqua rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel 2025 la situazione non solo non migliora, ma peggiora in alcuni bacini: il Menta è riempito solo al 55% della capacità, l’Alaco al 47,5% (distrettoappenninomeridionale.it, informacalabria.it)”. La denuncia arriva da Coapi, il Coordinamento Agricoltori e Pescatori italiani, sulla preoccupante crisi idrica che sta attraversando la nostra regione

“Di fronte a questi numeri, il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza idrica per la Calabria, riconoscendo l’urgenza di interventi strutturali e straordinari. Le conseguenze della scarsità idrica sono già tangibili: Riduzione delle superfici irrigabili, con effetti immediati sulle colture stagionali. Produzioni agricole compromesse, con gravi ricadute economiche sulle imprese locali e sui mercati regionali.

Razionamenti e restrizioni nell’uso dell’acqua potabile, che coinvolgono centinaia di migliaia di cittadini. Le cause principali della crisi sono note: scarsità di precipitazioni, temperature estive elevate, reti idriche obsolete con perdite che superano il 48% in alcune province e invasi incapaci di garantire scorte adeguate in caso di siccità prolungata. Le misure adottate finora comprendono: Proroga dello stato di emergenza al 2025, con fondi straordinari per interventi urgenti. Programmi di manutenzione e potenziamento degli invasi principali, tra cui Menta e Alaco. Piani di razionamento controllato e interventi di emergenza nei comuni più colpiti.

Il COAPI Calabria sottolinea con forza che non possiamo limitarci a gestire l’acqua solo in condizioni di emergenza. Serve una strategia strutturale e condivisa che sappia unire cittadini, istituzioni e imprese agricole, investendo subito in infrastrutture moderne, riducendo le perdite di rete e garantendo una gestione sostenibile delle risorse idriche. Questi numeri non sono astratti significano meno terra irrigabile, produzioni compromesse, imprese in difficoltà, famiglie costrette a turnazioni e restrizioni. Il tema dell’acqua sarà sempre più centrale nei prossimi anni e la Calabria non può arrivare impreparata.”

