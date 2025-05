Calabria per l’inclusione: al via ‘Concilia’ e ‘Superabilities’, sostegni concreti a famiglie e persone fragili

- Advertisement -

CATANZARO – L’assessore regionale Caterina Capponi comunica l’apertura delle iscrizioni “a due rilevanti Avvisi pubblici: ‘Concilia’, pensato per supportare la conciliazione tra vita privata e lavorativa, e ‘Superabilities’, che promuove l’inclusione sociale attraverso l’attività sportiva per persone con disabilità e minori in situazioni di fragilità”. Gli Avvisi, è scritto in una nota, “si inseriscono nel più ampio quadro delle politiche regionali a favore dell’inclusione sociale e del sostegno alle famiglie, finanziati nell’ambito del Programma Regionale Calabria Fesr Fse+ 2021/2027”.

‘Concilia’ e ‘Superabilities’

L’avviso “Concilia”, viene spiegato, offre la possibilità a lavoratori e lavoratrici calabresi di ottenere voucher per l’acquisto di servizi di assistenza, tra cui baby-sitting, supporto all’apprendimento, trasporti sociali e attività estive per figli minori di 18 anni, o per l’assistenza a figli e familiari a carico con disabilità. Il valore del contributo (voucher) è di 250 euro mensili per un valore massimo annuale di 3.000 euro per ciascun figlio minore e/o familiare con disabilità per il quale si presenta la domanda, fino ad un massimo complessivo di 7.000 euro (in caso di tre o più familiari).

Le domande per ottenere i voucher potranno essere presentate dal 16 giugno 2025 al 31 dicembre 2025, tramite la piattaforma online della Regione Calabria (link: https://documentale.regione.calabria.it/portale/). Le richieste verranno valutate in ordine cronologico, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Il voucher potrà essere utilizzato esclusivamente dai richiedenti presso i fornitori presenti nel Catalogo regionale. I fornitori di servizi che desiderano iscriversi al Catalogo regionale potranno inviare la loro domanda esclusivamente online, dal 8 maggio 2025 al 31 dicembre 2025, utilizzando il link indicato https://documentale.regione.calabria.it/portale/. Avviso “Superabilities”.

In parallelo, l’Avviso “Superabilities” si propone di favorire l’inclusione sociale di persone con disabilità e minori in condizioni di fragilità, attraverso la concessione di finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti volti a favorire la pratica sportiva nonché il potenziamento delle abilità per le predette tipologie di destinatari. Sono ammessi a presentare domanda di finanziamento gli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) e le associazioni e le società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) iscritte nell’apposito Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (Rasd). La durata del progetto complessivo, oggetto della domanda di partecipazione e comprendente tutti i destinatari, dovrà essere pari a 24 mesi. L’importo complessivo del contributo pubblico concedibile è pari a un massimo di euro 75.000 euro.

Le Domande di contributo potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del 08.05.2025 e fino alle ore 10:00 del 30/06/2025 sul portale https://documentale.regione.calabria.it/portale/ della Regione Calabria, nella sezione “Salute e Welfare. Saranno finanziate le domande, ricevibili e ammissibili, che a seguito della valutazione di merito avranno riportato il migliore punteggio, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.