Calabria-Messina, l’asse della droga smantellato: 13 condanne per traffico di stupefacenti

MESSINA – Il gup di Messina Eugenio Fiorentino ha condannato in abbreviato 13 persone per traffico di droga. Gli stupefacenti arrivavano nella città dello Stretto dalla Calabria e da Catania. La sentenza riguarda l’operazione “Penelope”, coordinata dalla Dda di Messina nel luglio 2024. Le indagini dei carabinieri hanno sgominato una rete dello spaccio di droga gestito da un gruppo che aveva la base operativa in un appartamento del rione Ritiro a Messina.

I condannati sono il 43enne Davide Luca Papa a 11 anni e 6 mesi, la 43enne Sabrina Sciuto a 4 anni e 8 mesi, il 42enne Fabio Fobert a 14 anni e 6 mesi, la 37enne Antonina (detta Antonella) De Marco 5 anni e 2 mesi, Lavinia Cananzi a 2 anni e 6 mesi, il 56enne Domenico Arigò a 14 anni e 8 mesi, la 50enne Maria Militello a 5 anni, il 36enne Michele Saja a 6 anni, 10 mesi e 20 giorni, il 47enne Benedetto Mesiti a 6 anni, 10 mesi e 20 giorni, Francesca Arena a 1 anno, pena sospesa, Jonathan Sergi a 2 anni, Filippo Bonanno a 6 anni e 6 mesi, Lorenzo Micalizzi a 2 anni.