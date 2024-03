«Calabria meno popolata: meno nascite, molta emigrazione e più stranieri»

COSENZA – “Nel corso del 2023, le nascite in Calabria hanno registrato una diminuzione dell’1.5%, contribuendo al declino della popolazione regionale che si è attestata a 1.838.000 individui (-4.6 per mille abitanti rispetto al 2022). Questo risultato negativo della Calabria è stato influenzato da due fattori principali: il tasso migratorio totale (-0.1per mille) e il tasso di crescita naturale della popolazione. (-0.4,5per mille)”. A dirlo in una nota è Francesco Aiello, Professore Ordinario di Politica Economica all’Università della Calabria, che sviscera i dati ISTAT.

“In dettaglio, si ha che nonostante l’aumento delle iscrizioni nette dall’estero, con un tasso migratorio estero pari a +5.31 per mille, non è stato possibile ottenere un saldo migratorio totale positivo (risultando negativo a -0.1 per mille), a causa del persistente tasso migratorio interno. Quest’ultimo, relativo ai cambi di residenza dalla Calabria verso altre regioni e viceversa, si è attestato nel 2023 a -5.39 per mille. Parallelamente, si è verificato un tasso di crescita naturale negativo (-4.5 per mille), poiché il tasso di natalità (+7.2%) non è stato sufficiente a compensare il tasso di mortalità (-11.7 per mille).

“Emerge con chiarezza da questi dati,” afferma Francesco Aiello, “la conferma della tendenza di lungo periodo che, purtroppo, vede la Calabria perdere residenti, con il rischio concreto di diventare sempre più piccola, impoverita e dipendente dall’assistenza pubblica.”

“D’altra parte,” prosegue Aiello, “i recenti dati pubblicati dalla SVIMEZ avvalorano questa previsione, evidenziando il deterioramento della nostra regione nella Classifica europea del PIL pro capite, il quale è principalmente legato alla nostra incapacità di implementare politiche di sviluppo capaci di valorizzare settori in cui abbiamo margini di competitività, anche sui mercati internazionali.” “Le responsabilità,” conclude Aiello, “sono diffuse, ma un ruolo significativo è stato svolto dall’atteggiamento culturale dei calabresi, i quali sembrano vivere in un’eterna attesa di azioni risolutive da parte di attori esterni.”