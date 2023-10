Calabria, maxi concorso per assumere 263 medici: oltre 400 i candidati. «Bandi più attrattivi»

CATANZARO – Maxi bando di concorso per la selezione di 263 medici da

destinare all’area dell’emergenza urgenza intra ed extra ospedaliera in tutte le aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria, indetto dalla Regione. “Rappresenta un grande successo per la sanità regionale. Per la prima volta in Calabria ci sono più domande che posti banditi dal concorso”, scrive in una nota la cittadella.

Bandi più attrattivi

“Abbiamo creato nuovi bandi rendendo i concorsi più attrattivi grazie alle nuove norme di legge nazionale. Le 433 domande pervenute sono la dimostrazione della forte attrattività del bando, e della capacità del territorio e della sanità calabrese di richiamare l’attenzione di tanti giovani medici, abituati oggi a percorsi lavorativi troppo incerti, e pertanto alla ricerca di contratti stabili”, scrive la Regione. La prima prova si terrà a novembre.

Velocità e chiarezza

“Il successo del concorso – uno dei più grandi del Paese – è anche merito della chiarezza del percorso del bando, che ha definito sin da subito la data della prima prova che si terrà tra circa venti giorni“, specifica la Cittadella. “La solidità dell’offerta professionale e tempi rapidi per l’espletamento delle procedure hanno quindi segnato l’ottimo risultato del bando”.