Calabria in ritardo sul PNRR, Scutellà «avviato solo il 29% dei cantieri»

ROMA – La Calabria è in notevole ritardo sul PNRR. Ad affermarlo è la deputata Elisa Scutellà, capogruppo M5S in Commissione Politiche Ue che spiega: “i dati sull’attuazione e realizzazione delle opere infrastrutturali del PNRR sono preoccupanti e prefigurano il fallimento totale nella gestione dei fondi che il Governo Conte aveva destinato allo sviluppo della Calabria, del Mezzogiorno e dell’Italia intera”.

“Dati allarmanti elaborati da ANCE avvertono che in Calabria è stato avviato soltanto il 29% dei cantieri, a conferma del disastro, ormai conclamato, di tutta la filiera istituzionale a guida centrodestra, su tutti i livelli, dalle amministrazioni al Governo Meloni. Il grave ritardo sull’attuazione del PNRR nella nostra regione è ancora peggiore in termini di valore dove il 18% della regione calabrese si scontra con il 46% dell’intero Mezzogiorno, una notevole discrepanza che richiede un intervento immediato, deciso e preciso. Per tale ragione ho depositato – conclude Scutellà – un’interrogazione al Ministro competente affinché intervenga in modo tempestivo ed illustri le misure che intende adottare per recuperare tale incredibile ritardo”.