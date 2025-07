Calabria in fiamme: è tra le regioni più colpite. Oltre 3.500 ettari in fumo

- Advertisement -

COSENZA – In Italia dall’1 gennaio al 18 luglio si sono verificati 653 incendi che hanno devastato ettari ed ettari di territorio, 30.988 per la precisione, per una superficie pari a 43.400 campi da calcio. La media nazionale di 3,3 incendi al giorno con una superficie media bruciata di 47,5 ettari. Sono questi i dati allarmanti che arrivano dal nuovo report di Legambiente “L’Italia in fumo”.

La fotografia scattata è chiara e preoccupante. Il Meridione è la zona più colpita dagli incenti in tutto il Paese. In cima alla triste classifica c’è al Sicilia e subito dopo si posiziona la Calabria. Negli ultimi sette mesi 18.115 ettari si superficie in fumo hanno interessato le aree boscate mentre 12.733 le aree agricole, 120 le aree artificiali e 7 le aree di altro tipo.

Calabria in fiamme: brucia patrimonio boschivo e agricolo. Ancora tante criticità da risolvere

Dopo la Sicilia, la maglia nera per il maggior numero di incendi va alla Calabria secondo il report di Legambiente. Dall’inizio dell’anno sono stati 178 i roghi che hanno interessato la nostra regione per un totale di 3.633 ettari bruciato. Segue la Puglia, la Basilicata e la Campania.

Numeri che fanno riflettere e che arrivano proprio nei giorni in cui la Calabria sta vivendo una vera emergenza incendi, chiusa nella morsa delle fiamme in ogni angolo della regione. Solo ieri più di 50 interventi nel Vibonese e moltissimi altri nel Cosentino. Oggi la situazione non va meglio. Fiamme e roghi dappertutto come segnalato dal Vigili del Fuoco che sono al lavoro per spegnere più di 30 incendi in tutte le province calabresi.

Un’ennesima dimostrazione di quanto il patrimonio boschiovo ed agricolo sia fragile e vulnerabile. Ettari ed ettari di terreno perso con fiamme che mettono a rischio la biodiversità e provocano incenti danni economici alle comunità rurali. Emerge sempre più, dunque, la necessità di intensificare non solo i controlli e la prevenzione ma anche la sorveglianza ed una risposta imminente.