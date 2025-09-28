Calabria, il tesoro verde che può diventare economia: da biomasse alle case in legno della Sila e Pollino

- Advertisement -

COSENZA – Le foreste calabresi non devono essere considerate soltanto come un patrimonio da conservare o un bacino da sfruttare in ottica assistenzialistica. Possono e devono diventare un motore di sviluppo sostenibile, capace di generare economia, posti di lavoro qualificati e, allo stesso tempo, contribuire alla lotta contro la crisi climatica e demografica.

È questo il messaggio emerso con forza dagli otto incontri organizzati nei giorni scorsi in Calabria da Uncem e Legambiente, che hanno coinvolto oltre trecento cittadini e numerosi candidati alle prossime elezioni regionali. A parlarne sono stati Vincenzo Mazzei, presidente Uncem Calabria, Marco Bussone, presidente Uncem nazionale, e Antonio Nicoletti, direttore Legambiente per Foreste, Montagne e Parchi.

“Serve un cambio di passo – hanno dichiarato –. La Regione deve investire nella pianificazione e gestione dei suoi 700mila ettari di bosco, valorizzando sia la funzione produttiva che quella protettiva. Non basta puntare sulla biomassa per alimentare grandi centrali: occorre creare filiere forestali di qualità, che producano legno certificato, servizi ecosistemici e opportunità concrete per i territori”.

La strategia proposta

Uncem e Legambiente hanno messo sul tavolo 15 punti chiave per una vera politica forestale regionale. Tra i principali:

Dare valore alle filiere locali , superando logiche occasionali di gestione e puntando su una “borsa del legno” e su figure manageriali specializzate.

, superando logiche occasionali di gestione e puntando su una “borsa del legno” e su figure manageriali specializzate. Certificazione forestale (PEFC e FSC) per aumentare il valore della materia prima e delle lavorazioni.

per aumentare il valore della materia prima e delle lavorazioni. Superare la frammentazione delle proprietà e incentivare consorzi, associazioni fondiarie e Green Communities.

delle proprietà e incentivare consorzi, associazioni fondiarie e Green Communities. Investire sul FESR e non solo sul PSR per rilanciare segherie, piattaforme di gestione e filiere produttive.

e non solo sul PSR per rilanciare segherie, piattaforme di gestione e filiere produttive. Sostenere piccoli impianti a biomassa per i Comuni montani, sul modello piemontese, in grado di fornire calore a scuole, municipi e biblioteche, riducendo l’uso di fonti fossili.

per i Comuni montani, sul modello piemontese, in grado di fornire calore a scuole, municipi e biblioteche, riducendo l’uso di fonti fossili. Creare un Cluster del Legno calabrese , capace di collegarsi con le reti nazionali, e puntare alla costruzione di case, scuole e strutture pubbliche in legno locale.

, capace di collegarsi con le reti nazionali, e puntare alla costruzione di case, scuole e strutture pubbliche in legno locale. Pianificazione forestale sovracomunale , con il supporto delle Unioni montane di Comuni e dei consorzi.

, con il supporto delle Unioni montane di Comuni e dei consorzi. Formazione e specializzazione del personale forestale , con competenze tecniche avanzate per la gestione e la trasformazione sostenibile del bosco.

, con competenze tecniche avanzate per la gestione e la trasformazione sostenibile del bosco. Prevenzione degli incendi attraverso una gestione forestale attiva e sostenibile.

attraverso una gestione forestale attiva e sostenibile. Valorizzazione dei servizi ecosistemici, con meccanismi che riconoscano un beneficio economico a chi custodisce il patrimonio forestale.

Foreste come infrastruttura strategica

Secondo Mazzei, Bussone e Nicoletti, la Calabria deve riconoscersi come una “regione forestale” e trattare le sue risorse naturali come un’infrastruttura strategica, al pari di strade e porti. Non solo per la conservazione ambientale, ma per generare nuova economia, innovazione e benessere diffuso.

La sfida, hanno sottolineato, non riguarda soltanto i territori montani: “Le foreste sono decisive anche per le città e per la pianura. Producono acqua, assorbono CO₂, custodiscono biodiversità, migliorano la qualità della vita. La transizione ecologica passa da qui e la Calabria non può permettersi di restare indietro”.