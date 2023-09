Calabria Hub energetico dell’intero Mediterraneo. Per Confapi ‘i tempi sono maturi’

“Tre anni di sfide continue – prosegue Napoli – che hanno portato ad un ripensamento del modo di fare impresa, di creare occupazione e sviluppo. È evidente che non ci troviamo più in epoca di cambiamenti, ma stiamo vivendo cambiamenti epocali. Il nostro compito è quello di studiare, comprendere questa nuova fase storica, analizzare i punti deboli e affrontarli per evitare di esserne sopraffatti”.