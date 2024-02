CATANZARO – Un solo euro giocato per tentare la sorte al concorso Win for Life classico gli è valsa una rendita da 3mila euro per 20 anni. La fortuna ha baciato un fortunato giocatore di Catanzaro, che si è aggiudicato la rendita messa in palio dal gioco: la schedina fortunata è stata giocata nel punto vendita Sisal Tabacchi ubicato in viale degli Angioini del capoluogo calabrese.

Il giocatore ha centrato la combinazione vincente del concorso: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 18, 19, 20. Numerone: 16. La giocata risultata vincente ha riguardato il concorso n. 925. Il vitalizio è il 470mo assegnato a livello nazionale dalla Sisal. La rendita è garantita, cedibile a terzi ed ereditabile.

Win for Life: come funziona

Per giocare la schedina per Win for Life Classico basta semplicemente scegliere 10 numeri su 20 nel primo pannello e 1 numero su 20 nel pannello del Numerone. Da una singola schedina puoi scegliere di abbonarti a 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 concorsi consecutivi. Si possono anche effettuare giocate sistemiche, selezionando fino a 14 numeri sul pannello principale e giocando quindi fino a 1.001 combinazioni. La giocata minima ha un costo di 1€. Tuttavia è possibile incrementare le possibilità di vincere un premio giocando 2€.