Calabria, emergenza neve: alberi caduti ed aziende agricole isolate

CARDINALE (CZ) – Sono numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in atto per le abbondanti nevicate che hanno interessato la Calabria. Nella provincia di Catanzaro i soccorritori stanno lavorando in località Mottella nel comune di Cardinale per alberi che appesantiti dalla neve si sono abbattuti sulla sede stradale.

Sempre nel comune di Cardinale i vigili del fuoco del comando di Catanzaro stanno intervenendo, con automezzo speciale cingolato per il soccorso su neve, per raggiungere una azienda agricola rimasta isolata. Al momento non si registrano danni a persone.