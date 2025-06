Calabria e Albania insieme per lo sviluppo: incontro istituzionale tra i presidenti Begaj e Occhiuto

- Advertisement -

CATANZARO – Giornata di alto valore istituzionale alla Cittadella regionale di Catanzaro, dove il Presidente della Repubblica di Albania, Bajram Begaj, è stato accolto dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e dall’assessore all’Agricoltura e Trasporti Gianluca Gallo. Una visita che rinsalda i legami storici e culturali tra le due sponde dell’Adriatico, con particolare attenzione alla comunità arbëreshë, viva testimonianza dell’incontro tra i due popoli.

“Tra Calabria e Albania esiste un rapporto solido e profondo, che oggi può trasformarsi in una concreta opportunità di crescita reciproca”, ha dichiarato Occhiuto. Al centro del dialogo, la volontà comune di contrastare lo spopolamento giovanile e di aprire nuove traiettorie di sviluppo nei settori del turismo sostenibile, formazione universitaria, mobilità e innovazione.

Il presidente Occhiuto ha ricordato l’attivazione del volo diretto Lamezia Terme–Tirana come esempio concreto di integrazione, sottolineando la volontà della Calabria di proporsi come partner strategico dell’Albania. “Oggi – ha concluso Occhiuto – abbiamo la possibilità di far conoscere la nostra Regione per le sue straordinarie potenzialità, superando gli stereotipi del passato. È fondamentale rafforzare questo ponte culturale ed economico, non solo con l’Albania, ma anche con tutti quei cittadini calabresi che mantengono vivo il legame con le loro origini arbëreshë”.