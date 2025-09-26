HomeCalabria

Calabria al voto, il vicepremier Tajani non ha dubbi: «Il centrodestra trionferà»

«Tutti i sondaggi danno Forza Italia in crescita in tutte le regioni, presto riunione con Meloni e Salvini», ha dichiarato il leader di FI

TELESE  – Dei candidati per le Regionali “parleremo con gli alleati, c’è tempo per fare buone scelte. Appena ci sarà possibile fare un vertice con Giorgia Meloni e con Matteo Salvini, ci riuniremo”. Lo ha detto il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani, arrivando a ‘Libertà’, la festa del suo partito a a Telese Terme (Benevento).

Tajani ha spiegato che le scelte su Veneto, Campania e Puglia “non sono condizionate dal voto delle Marche. Siamo stati una settimana a New York il presidente del consiglio ed io e quindi quanto prima ci vedremo con Salvini per non perdere tempo e per vincere nelle regioni dove si va al voto – ha spiegato -. Io sono convinto che vinceremo nelle Marche così come in Calabria, anche in Val d’Aosta, dove c’è un proporzionale, ma tutti i sondaggi danno Forza Italia in crescita in tutte le regioni, anche in Toscana. Stiamo lavorando perché i risultati di Forza Italia possono essere determinanti per il successo del centrodestra”.

