Calabria, accordo Anci-Corecom-Arpacal per controllo elettrosmog: è il primo in Italia

CATANZARO – Firmato in Calabria il primo accordo in Italia per il controllo dell’inquinamento elettromagnetico. A sottoscriverlo sono stati il presidente di Anci Calabria, Rosaria Succurro; il commissario straordinario dell’Arpacal, Emilio Errigo, ed il presidente Corecom, Fulvio Scarpino. “Si tratta di un importante piano attuativo – é detto in un comunicato – della legge 36 del 2001 che disciplina compiti e funzioni dei Comuni e delle agenzie ambientali. Con la sottoscrizione dell’intesa Anci esorta i Comuni a dotarsi dei piani di inquinamento elettromagnetico, veri e propri strumenti di controllo che devono agire per rispettare i limiti imposti dalla normativa in materia.

Corecom ed Arpacal svolgeranno le funzioni prescritte dalla legge in cooperazione con i Comuni”. “Siamo lieti che la Calabria – hanno detto Succurro, Errigo e Scarpino – sia la prima regione d’Italia a rendere concreta e operativa la legge 36, anche alla luce delle evoluzioni scientifiche e dell’importanza di conciliare e favorire il miglioramento delle connessioni con la tutela della salute. Con questo accordo quadro, cui seguiranno le circolari applicative, veniamo incontro sia alle esigenze dei Comuni, che vanno sostenuti istituzionalmente, che a quelle primarie dei cittadini, la cui tutela è imprescindibile”. “L’accordo – si afferma ancora nella nota – sarà illustrato prossimamente al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e si spera possa divenire punto di riferimento sia per le altre regioni, sia per ogni possibile, ulteriore intervento legislativo in materia”.