Calabresi in Europa a Bruxelles: nuove opportunità per giovani studenti e laureati

BRUXELLES – Far conoscere la Calabria al resto d’Europa. Si è riunita a Bruxelles l’assemblea dell’Associazione Calabresi in Europa, presieduta dalla presidente Berenice Franca Vilardo, già V. Console di Bruxelles e Charleroi. Una partecipata riunione con i membri del direttivo e soci iscritti e simpatizzanti della Calabria, motivati e numerosi nell’offrire un contributo alla promozione della Calabria all’estero.

L’Associazione Calabresi in Europa Bruxelles fondata nel 2006 e registrata presso il Consolato d’Italia a Bruxelles e nell’Albo della Regione Calabria, è orami attiva da anni per il desiderio della collettività calabrese che vive e lavora a Bruxelles, tra cui diplomatici calabresi, funzionari europei, medici, professionisti ed operatori di vari settori economici e sociali, di dar vita ad una serie di attività attraverso le quali far conoscere la Calabria al resto d’Europa, diventando il riferimento dei calabresi a Bruxelles e nel Belgio.

L’Associazione promuove da anni la Calabria con eventi culturali, musicali, letterari, presentazione di giovani imprenditori, eventi internazionali nella capitale d’Europa in cui c’è la possibilità di interagire direttamente con tutti i Paesi europei e non solo. Un impegno che ha suscitato negli anni grande curiosità e interesse, che ha migliorato la reputazione della Calabria grazie ad una serie di eventi importanti organizzati dall’Associazione presso l’istituto Italiano di Cultura e l’Istituto del Commercio Estero ICE Agenzia, inducendo anche persone non calabresi ad acquistare case ed appartamenti in Calabria e perfino ad andare a celebrare dei matrimoni e diversi buyers internazionali nell’istaurare rapporti commerciali con aziende calabresi.

Dopo la relazione introduttiva della Presidente Vilardo e gli interventi del segretario tesoriere dr. Carlo Maria Irlando, il coordinatore scientifico dell’associazione prof. Peppino De Rose ha illustrato la nuova programmazione dell’associazione. L’associazione, tra l’altro, continuerà ad essere ente ospitante del programma Erasmus dell’Università della Calabria, che ogni anno offre la possibilità a giovani calabresi di effettuare tirocini formativi in diversi settori: dalla progettazione europea al turismo ma anche attività di studio e ricerca per la stesura di tesi di Laurea.

Una sezione ‘giovani’

L’assemblea ha anche deliberato su proposta della Presidente l’investitura come V. Presidente dell’attuale coordinatore scientifico dell’associazione prof. Peppino De Rose ed ha dato il via alle attività preparatore per l’avvio della sezione giovani affidando il ruolo di delegata alla dott.ssa Daria Malavenda, laureata dell’Università della Calabria ed in assoluto la prima tirocinante Erasmus dell’Associazione con il compito anche di coadiuvare il coordinatore scientifico.

L’associazione infatti rispondendo a varie sollecitazioni da parte dei giovani calabresi, in linea alla strategia dell’UE per la gioventù, desidera che i giovani calabresi si impegnino ad esercitare il diritto alla cittadinanza europea, ad approfondire le tematiche sociali e culturali che possano contribuire allo sviluppo di nuove conoscenze e spirito europeista. L’obiettivo è sostenere i giovani armonizzando le attività con una serie di eventi e incontri mirati. Alla riunione ha partecipato anche Benedetta Dentamaro V. Presidente del Comites Belgio insieme ad altri membri del direttivo.