HomeCalabria

Calabrese replica a Tridico: «sul turismo fake news, oltre 4 milioni di presenze quest’anno»

«La realtà è più dura delle menzogne del professor Tridico che per quanto possa proseguire a negare l’evidenza sarà sempre smentito da dati» attacca l'assessore regionale

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – “È davvero stucchevole che il candidato alla Presidenza della Regione, Pasquale Tridico, che si vanta di essere un professore di economia e che dunque i numeri dovrebbe verificarli prima di spararli a caso, ripeta come un disco rotto che la Calabria abbia avuto quest’anno un 30% in meno di turismo. Anche a Reggio Calabria, nelle scorse ore, ai giornalisti che evidenziavano come l’accordo con Ryanair stia generando per la città in riva allo Stretto risultati importanti in termini di flussi turistici e riflessi sull’economia, Tridico replicava con la solita e generica litania del 30% in meno di turismo in Calabria, sulla scia di una fake news circolata in rete qualche settimana fa, in cui tra l’altro non si citava neanche la fonte statistica”. Così Giovanni Calabrese, assessore al Turismo della Regione Calabria.

“La bella notizia invece per i calabresi è che nella nostra regione, da gennaio a luglio 2025, si sono registrati 1.024.196 arrivi che hanno generato 4.347.992 presenze, con una crescita rispettivamente pari al 7,5% e al 6,2% rispetto allo stesso periodo del 2024.
Un’altra bella notizia è che la componente estera ha trainato l’andamento: i turisti non residenti hanno segnato 239.828 arrivi e 1.090.034 presenze, con una crescita rilevante rispettivamente pari al 30,1% e 25,4% segnando un record storico del tasso di internazionalizzazione, che misura il peso dei turisti stranieri sul totale degli arrivi, pari al 23,4% e superando di gran lunga anche il livello pre-covid del 2019 (19,9%).

Se per il professor Tridico, che evidentemente non conosce bene il nostro territorio ed è rimasto agli anni delle tre province, i dati contenuti nella nota congiunturale aggiornata ‘Instant Tourism’ non sono sufficienti, si legga quelli pubblicati appena tre giorni fa dal Ministero del Turismo in cui troverà che la Calabria viene citata tra le regioni che si sono distinte ad agosto per aver ottenuto le migliori performance, contribuendo a rendere l’Italia una destinazione sempre più ambita: ‘I tassi di saturazione più elevati sulle piattaforme online (OTA) – è scritto nel report – si registrano nelle Province Autonome di Bolzano (52,43%) e Trento (50,85%).

Altre regioni che superano la media nazionale sono la Valle d’Aosta (47,54%), l’Abruzzo (47,37%), la Sardegna (45,65%) e la Calabria (45,56%)’. Stando ad altre recenti analisi di Conflavoro e Ipsos per l’estate 2025 – facilmente consultabili in rete -, le regioni italiane più popolari sono secondo le stime il Trentino-Alto Adige, la Sardegna, la Puglia, la Toscana e la Calabria, con quest’ultima – è sottolineato – in forte crescita. A ciò aggiungiamo i numeri record dei nostri tre aeroporti regionali che nei primi otto mesi del 2025 hanno accolto 2.958.893 passeggeri, superando con largo anticipo l’obiettivo fissato da Sacal e registrando un incremento del 26,3% rispetto al 2024, pari a 616.895 viaggiatori in più.
La realtà è più dura delle menzogne del professor Tridico che per quanto possa proseguire a negare l’evidenza sarà sempre smentito da dati terzi di istituti statistici che segnalano la nostra regione come una delle novità turistiche più belle e sorprendenti d’Italia. E questo per uno come lui che ha nostalgia di una Calabria a tinte fosche e triste – così come l’ha lasciata alcuni anni fa prima di fare carriera all’europarlamento – non sarà mai una bella notizia”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Mare e Laghi Sicuri 2025 sequestri guardia costiera

Mare e Laghi Sicuri 2025, nuovi sequestri e denunce lungo la costa calabrese per...

Calabria
CROTONE - Proseguono con determinazione, anche nel mese di settembre, i controlli della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Crotone nell’ambito dell’operazione nazionale...

Pietrapaola, ritorna il servizio dei prelievi ematici nel centro storico. Il sindaco: «Attenzione a...

Ionio
PIETRAPAOLA (CS)  – I prelievi ematici tornano ad essere effettuati direttamente nel centro storico di Pietrapaola. Un servizio atteso e di fondamentale importanza per...
piantedosi scontri pisa firenze

Piantedosi alla Camera: «Massimo impegno dello Stato contro la criminalità a Cetraro»

Tirreno
ROMA - "L'attenzione sulla sicurezza del territorio della provincia di Cosenza e, in particolare, nel comune di Cetraro, è prioritaria e costante ed è...
Occhiuto casa 100

«Il mio primo progetto? ‘Casa Calabria 100’: fino a 100mila euro per vivere nei...

Calabria
COSENZA - «Sto correndo come un pazzo in tutte e 5 le province calabresi, però per un attimo mi sono fermato. Nelle ultime settimane...
Guarascio Conferenza stampa

Cosenza Calcio, giornalisti compatti «niente conferenze e interviste finché Guarascio non risponderà»

Sport
COSENZA - Il Club dei cronisti calabresi Antonino Catera, a cui hanno aderito decine di giornalisti cosentini e calabresi, che da tempo ha intrapreso...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37296Area Urbana22401Provincia19878Italia8029Sport3867Tirreno2943Università1462
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

piantedosi scontri pisa firenze
Tirreno

Piantedosi alla Camera: «Massimo impegno dello Stato contro la criminalità a...

ROMA - "L'attenzione sulla sicurezza del territorio della provincia di Cosenza e, in particolare, nel comune di Cetraro, è prioritaria e costante ed è...
logopedia-Rogliano_Orrico
Provincia

Asp Cosenza replica a Orrico: “Servizio logopedia mai interrotto a Rogliano,...

COSENZA - L'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza "ritiene doveroso chiarire, con la massima trasparenza, la situazione del reparto di Neuropsichiatria infantile di Rogliano, al...
Scassinatore ladro furti
Ionio

Paura nella notte a Schiavonea: ladro tenta di entrare in una...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Nel corso della notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, con il coordinamento investigativo della...
Calabria

Paura a Crotone: container in fiamme e tre esplosioni in un’area...

CROTONE - I vigili del fuoco del comando di Crotone sono intervenuti in via Amedeo Avogadro difronte ex zona industriale per un incendio di...
v
Calabria

Calabrese: «M5S e Pd contro i droni anti-incendi e rifiuti, adesso...

CATANZARO - "L'uso dei droni in Calabria, nel contesto del monitoraggio ambientale e della repressione degli incendi, promosso dal presidente Occhiuto all'interno dell'operazione 'Tolleranza...
Parcheggio-Via-Aldo-Moro-_Cosenza
Area Urbana

Cosenza, verso la riapertura del parcheggio di via Aldo Moro: manca...

COSENZA - "Non appena AMACO ha comunicato la cessazione del servizio di gestione della struttura di via Aldo Moro ho immediatamente inviato una comunicazione...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA