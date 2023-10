Cade dall’altalena e sbatte la testa a terra, 15enne in gravi condizioni

VIBO VALENTIA – Versa in gravi condizioni un ragazzo di 15 anni, che nei giorni scorsi è rimasto vittima di un incidente avvenuto all’interno della villa comunale di Vibo Valentia. Il giovane, secondo quanto ricostruito, era con gli amici e si trovava su un’altalena quando, per cause ancora in corso d’accertamento, sarebbe stato sbalzato finendo a terra e urtando violentemente la testa al suolo.

Soccorso è stato immediatamente trasferito all’ospedale all’ospedale Pugliese di Catanzaro, dove è in coma farmacologico a seguito di un intervento chirurgico per la riduzione di un’ematoma alla testa. La polizia indaga per accertare la dinamica di quanto accaduto e l’altalena è stata posta sotto sequestro.