Cadavere avvolto in un lenzuolo macchiato di sangue, l’ipotesi è omicidio

- Advertisement -

GIOIOSA IONICa (RC) – Il quadro investigativo va nella direzione che si sia trattato di omicidio, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali da parte degli inquirenti. Sarebbe morto per cause di natura violenta l’uomo trovato circa dieci giorni fa a Gioiosa Jonica, nella Locride. Il cadavere è di un extracomunitario e di probabile nazionalità indiana, ma ancora non si conoscono le generalità né l’età.

Il corpo era avvolto in un lenzuolo macchiato di sangue, ed era stato rinvenuto in una stradina del centro storico della cittadina collinare della Vallata del Torbido la mattina, poco dopo l’alba, del 20 agosto scorso da alcuni operatori ecologici impegnati nel servizio di raccolta dei rifiuti. Dai primi rilievi da parte dei carabinieri e dei militari del Servizio investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Reggio Calabria, il cadavere, su disposizione della Procura di Locri che coordina le indagini, era stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Locri e successivamente sottoposto ad esame autoptico ma nulla è trapelato al momento dall’esame ed è massimo il riserbo da parte degli inquirenti.