HomeCalabria

Cadavere avvolto in un lenzuolo macchiato di sangue, c’è un fermo per omicidio

La vittima identificata grazie ai tatuaggi. C'è un sospettato accusato di aver ucciso la vittima a seguito di una brutale aggressione

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

ROCCELLA JONICA (RC) – Era la calda mattina del 20 agosto scorso quando Roccella Jonica, nella Locride, è stata scossa dal ritrovamento di un cadavere, in avanzato stato di decomposizione, avvolto in un lenzuolo macchiato di sangue, a ridosso di alcune abitazioni. Le indagini fin da subito si sono rivelate complesse e si sono concentrate sull’ipotesi di un omicidio.

Il primo step ha portato all’identificazione della vittima, effettuata solo grazie ad alcuni tatuaggi presenti sul corpo dell’uomo e alle informazioni in possesso della locale stazione dei carabinieri. La vittima è un uomo di nazionalità indiana. Ora la svolta. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Roccella Jonica hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Locri nei confronti di un uomo di nazionalità indiana, accusato di aver ucciso il connazionale a seguito di una brutale aggressione.

Cadavere avvolto in un lenzuolo: le indagini, le ricerche dell’indiziato ed il fermo

Le indagini si sono concentrate fin da subito sulla scena del crimine, un’anonima abitazione apparentemente abbandonata dove, con ogni probabilità, la vittima aveva da qualche tempo trovato rifugio, forse insieme al connazionale fermato. Il luogo del crimine indicava una particolare efferatezza del delitto: gli elementi raccolti, messi a sistema con la scrupolosa analisi di sistemi di videosorveglianza, hanno pertanto consentito di appurare che l’indagato si trovava sulla scena del crimine in momenti compatibili con l’omicidio.

Le investigazioni hanno svelato che proprio pochi giorni prima del rinvenimento del cadavere, un altro soggetto di nazionalità indiana era stato soccorso dal personale sanitario proprio nel centro storico di Gioiosa Ionica. L’attenzione degli investigatori e della Procura si è pertanto concentrata su questo filone, consentendo di verificare, dopo approfonditi accertamenti, l’identità dell’uomo soccorso, il quale in passato aveva già avuto diversi dissapori proprio con la vittima.

Dal momento del rinvenimento del cadavere il principale sospettato si era reso irreperibile in quanto aveva lasciato il comune di Gioiosa Ionica. I militari lo hanno individuato a Siderno, dove aveva trovato temporaneo rifugio. In quel momento è scattato il fermo disposto dall’Autorità Giudiziaria di Locri.

Chi indaga, sotto la direzione della Procura di Locri, sta ra cercando di raccogliere ulteriori elementi che permettono di comprendere nel dettaglio le dinamiche dell’efferato omicidio e di verificare eventuali responsabilità di terzi. Intanto, il soggetto fermato permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Frascineto Antonio Bellusci

Frascineto: continuano le iniziative celebrative per Antonio Bellusci, oggi la presentazione dell’opera postuma

Provincia
FRASCINETO (CS) - Continuano a Frascineto le iniziative celebrative per Protopopas, Antonio Bellusci, figura storica del mondo arbëreshe, venuto a mancare nel 2024. "È...
foglio via due persone

Sorpresi mentre si aggirano in modo sospetto vicino alle abitazioni, foglio di via per...

Calabria
TROPEA (VV) - Si aggiravano in auto in maniera sospetta nei pressi di alcune abitazioni in una zona residenziale del centro di Tropea. Fermati...
carabinieri

Sventato il furto di 53 quintali di rame ai danni di una centrale elettrica,...

Area Urbana
FEROLETO ANTICO (CZ) - I carabinieri di Lamezia Terme e di Pianopoli hanno sventato un ingente furto all'interno della centrale elettrica di Feroleto Antico....
Foto Convegno RC Cosenza Nord donazione

“Un dono per la vita”: a Rende il Rotary promuove la cultura della donazione...

Area Urbana
RENDE - “Le persone da tenere strette sono quelle che, nonostante trovino la porta aperta, bussano comunque”. Con questa riflessione si è aperta una...
inaugurazione anno accademico

Unical: inaugurazione anno accademico, Attanasio: “la Calabria ha grandi potenzialità di crescita”

Area Urbana
RENDE – Dal primo ottobre all’Università della Calabria, come ha annunciato il rettore Nicola Leone in occasione della inaugurazione del nuovo anno accademico, un’altra...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37325Area Urbana22425Provincia19888Italia8029Sport3869Tirreno2949Università1463
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Frascineto Antonio Bellusci
Provincia

Frascineto: continuano le iniziative celebrative per Antonio Bellusci, oggi la presentazione...

FRASCINETO (CS) - Continuano a Frascineto le iniziative celebrative per Protopopas, Antonio Bellusci, figura storica del mondo arbëreshe, venuto a mancare nel 2024. "È...
foglio via due persone
Calabria

Sorpresi mentre si aggirano in modo sospetto vicino alle abitazioni, foglio...

TROPEA (VV) - Si aggiravano in auto in maniera sospetta nei pressi di alcune abitazioni in una zona residenziale del centro di Tropea. Fermati...
Mormanno strada SP241 una corsia
Provincia

Mormanno, la SP241 ora è chiusa ai mezzi pesanti: disagi per...

MORMANNO (CS) - Sempre più disagi per i cittadini e le aziende, a Mormanno, per la riduzione ad una sola corsia della SP241, di...
Elisoccorso Generico cs
Ionio

Incidente sul lavoro a Corigliano, ferito gravemente un meccanico: trasferito in...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nell'area urbana di Corigliano, che ha visto coinvolto un meccanico....
Cosenza Pet liste d'attesa bibliche
Area Urbana

A Cosenza un anno e mezzo per una Pet, Giorno (M5S)...

COSENZA - "Ho appreso qualche ora fa che un cittadino di Cosenza, affetto da patologia oncologica, si è visto assegnare il 6 giugno 2026...
Area Urbana

Cosenza punta a rilanciare e destagionalizzare il turismo, al via un...

COSENZA - "Il rilancio del turismo a Cosenza, dopo l'ultimo positivo triennio che dal 2022 ad oggi ha segnato una crescita di presenza turistica...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA