Caccia illegale di ghiri, denunciato 54enne sorpreso in flagranza

OPPIDO MAMERTINA (RC) – Un uomo di 54 anni di Oppido Mamertina è stato sorpreso mentre intento a prelevare un esemplare di glis glis da una trappola di manifattura artigianale dai carabinieri forestale. L’uomo, già noto alle forze di polizia, era intento a prelevare un esemplare di ghiro, da una trappola di manifattura artigianale: una tagliola dotata di dispositivo a scatto, occultata dallo stesso su un albero di leccio, in località “Giandomenico” di Oppido Mamertina, all’interno di un bosco notoriamente contraddistinto quale habitat ideale per i mammiferi selvatici.

I militari, hanno poi perlustrato la zona e il terreno di proprietà del soggetto il quale ha poi provveduto a consegnare ai carabinieri un ulteriore esemplare di ghiro morto, occultato nel proprio automezzo. Le trappole sequestrate, 12 in totale, erano state posizionate nei giorni precedenti, con il malcelato intento di adescare le prede tramite ghiande di leccio, frutto, quest’ultimo, prediletto dal ghiro.

All’uomo sono stati contestati i reati di caccia con mezzi non consentiti, nonché detenzione ed uccisione di animali appartenenti a specie protetta. Gli esemplari di ghiro sono espressamente tutelati dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, ratificata in Italia con legge del 5 agosto 1981 numero 503, inserito in allegato III.