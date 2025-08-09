Busitalia: cinque nuovi collegamenti dalla Calabria per Milano, Torino, Verona. Cosenza tra le fermate

- Advertisement -

COSENZA – Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), introduce i primi cinque nuovi autobus sui collegamenti a lunga percorrenza da e per la Calabria che interessano le direttrici di Milano, Torino e Verona. I servizi, gestiti da Busitalia Rail Service, assicurano collegamenti diretti verso alcune tra le principali città italiane del Centro e Nord Italia, tra cui Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Parma, Padova, Roma e Firenze.

I nuovi autobus sono parte dei 111 mezzi acquistati con un investimento di 44 milioni di euro, che andranno progressivamente a rinnovare la flotta di Busitalia Rail Service sul territorio nazionale. Si tratta del primo passo verso il completo rinnovo della flotta di autobus dedicati ai collegamenti di lunga percorrenza da e per la Calabria, dove il bisogno di mobilità e connessioni efficienti resta una priorità: un investimento complessivo di 8,7 milioni di euro che si concluderà entro l’anno.

I nuovi autobus

Sono Mercedes Benz Tourismo 16RHD con motorizzazione Euro 6 hanno una capienza di 53 posti a sedere, sono tutti dotati di pedana per l’accesso delle persone a ridotta mobilità (PRM), presentano elevati standard di qualità per rendere confortevole il viaggio e sono dotati dei più evoluti sistemi di ausilio alla guida. Tra le principali caratteristiche:

• sedili reclinabili con poggiapiedi regolabili, tavolini individuali, illuminazione personale;

• monitor informativi, impianto di climatizzazione e toilette;

• WIFI, prese USB e posti numerati;

• sistemi di assistenza elettronica alla guida ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) per garantire standard elevati di sicurezza.

Busitalia conferma così il proprio impegno a investire nella mobilità integrata al Sud, per offrire soluzioni di trasporto sempre più rispondenti alle aspettative di chi viaggia, in un dialogo costante con le esigenze delle comunità locali. Fra le principali fermate in Calabria: Cosenza, Crotone, Corigliano, Rossano, Sibari, Castrovillari. Maggiori informazioni e acquisto sul sito web.