HomeCalabria

Busitalia: cinque nuovi collegamenti dalla Calabria per Milano, Torino, Verona. Cosenza tra le fermate

Fra le principali fermate in Calabria: Cosenza, Crotone, Corigliano, Rossano, Sibari e Castrovillari. I nuovi autobus sono parte dei 111 mezzi acquistati con un investimento di 44 milioni di euro

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), introduce i primi cinque nuovi autobus sui collegamenti a lunga percorrenza da e per la Calabria che interessano le direttrici di Milano, Torino e Verona. I servizi, gestiti da Busitalia Rail Service, assicurano collegamenti diretti verso alcune tra le principali città italiane del Centro e Nord Italia, tra cui Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Parma, Padova, Roma e Firenze.

I nuovi autobus sono parte dei 111 mezzi acquistati con un investimento di 44 milioni di euro, che andranno progressivamente a rinnovare la flotta di Busitalia Rail Service sul territorio nazionale. Si tratta del primo passo verso il completo rinnovo della flotta di autobus dedicati ai collegamenti di lunga percorrenza da e per la Calabria, dove il bisogno di mobilità e connessioni efficienti resta una priorità: un investimento complessivo di 8,7 milioni di euro che si concluderà entro l’anno.

I nuovi autobus

Sono Mercedes Benz Tourismo 16RHD con motorizzazione Euro 6 hanno una capienza di 53 posti a sedere, sono tutti dotati di pedana per l’accesso delle persone a ridotta mobilità (PRM), presentano elevati standard di qualità per rendere confortevole il viaggio e sono dotati dei più evoluti sistemi di ausilio alla guida. Tra le principali caratteristiche:

• sedili reclinabili con poggiapiedi regolabili, tavolini individuali, illuminazione personale;
• monitor informativi, impianto di climatizzazione e toilette;
• WIFI, prese USB e posti numerati;
• sistemi di assistenza elettronica alla guida ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) per garantire standard elevati di sicurezza.

Busitalia conferma così il proprio impegno a investire nella mobilità integrata al Sud, per offrire soluzioni di trasporto sempre più rispondenti alle aspettative di chi viaggia, in un dialogo costante con le esigenze delle comunità locali. Fra le principali fermate in Calabria: Cosenza, Crotone, Corigliano, Rossano, Sibari, Castrovillari. Maggiori informazioni e acquisto sul sito web.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

mostra roseto pina munno

A Roseto Capo Spulico la mostra fotografica che racconta “Un viaggio lungo e straordinario”

Ionio
ROSETO CAPO SPULICO (CS) - "Un viaggio lungo e straordinario" è il titolo della mostra fotografica dedicata ad alcuni dei restauri realizzati da Pina...

Tentato furto in un’abitazione sventato a Castrovillari: ladri messi in fuga dalle guardie giurate

Provincia
CASTROVILLARI (CS) – Nella tarda serata di giovedì, un tentativo di furto in abitazione è stato sventato grazie al tempestivo intervento delle guardie giurate...
droga-vibo-carabinieri paravati

Prelevava la droga da un’aiuola per poi spacciarla, arrestato dai carabinieri

Calabria
VIBO VALENTIA - I carabinieri di Mileto hanno hanno scoperto un sistema ben collaudato. Nel corso di una operazione finalizzata a contrastare lo spaccio...

Botulino: arrivate all’Annunziata altre 3 fiale di antidoto, sono 14 i pazienti ricoverati

Area Urbana
COSENZA - Sono arrivate all'ospedale dell’Annunziata di Cosenza, le tre fiale di antitossina botulinica prelevate dall’elicottero del 118 al San Camillo di Roma. Salgono...

Tentano di liberare un parente durante l’arresto: tre persone in manette

Calabria
COTRONEI (KR) - Doveva essere un intervento ordinario, ma si è trasformato in un’operazione ben più complessa per i carabinieri di Cotronei e i...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36926Area Urbana22206Provincia19710Italia7980Sport3836Tirreno2846Università1443
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

mostra roseto pina munno
Ionio

A Roseto Capo Spulico la mostra fotografica che racconta “Un viaggio...

ROSETO CAPO SPULICO (CS) - "Un viaggio lungo e straordinario" è il titolo della mostra fotografica dedicata ad alcuni dei restauri realizzati da Pina...
Provincia

Tentato furto in un’abitazione sventato a Castrovillari: ladri messi in fuga...

CASTROVILLARI (CS) – Nella tarda serata di giovedì, un tentativo di furto in abitazione è stato sventato grazie al tempestivo intervento delle guardie giurate...
droga-vibo-carabinieri paravati
Calabria

Prelevava la droga da un’aiuola per poi spacciarla, arrestato dai carabinieri

VIBO VALENTIA - I carabinieri di Mileto hanno hanno scoperto un sistema ben collaudato. Nel corso di una operazione finalizzata a contrastare lo spaccio...
Area Urbana

Botulino: arrivate all’Annunziata altre 3 fiale di antidoto, sono 14 i...

COSENZA - Sono arrivate all'ospedale dell’Annunziata di Cosenza, le tre fiale di antitossina botulinica prelevate dall’elicottero del 118 al San Camillo di Roma. Salgono...
Calabria

Tentano di liberare un parente durante l’arresto: tre persone in manette

COTRONEI (KR) - Doveva essere un intervento ordinario, ma si è trasformato in un’operazione ben più complessa per i carabinieri di Cotronei e i...
Calabria

Regione, opposizioni: «con il decreto Pietropaolo certifica la fine del mandato,...

CATANZARO - "No ad una campagna elettorale con ruoli di potere". Il decreto ufficiale di indizione delle elezioni regionali in Calabria, pubblicato oggi sul...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA