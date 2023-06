Bruno Bossio contro Gratteri dopo il blitz: «è l’ennesimo show»

COSENZA – Non fa tanti giri di parole la deputata calabrese Enza Bruno Bossio che commenta, sul suo profilo Facebook, il blitz di ieri mattina della Dda di Catanzaro, guidata dal procuratore capo Nicola Gratteri, che ha visto coinvolte 123 persone.

“E ancora una volta siamo allo show – scrive la Bossio -. Colpendo sempre la stessa parte politica. Come se non ci fossero stati più presidenti della Regione, dopo Gerardo Mario Oliverio. Ma forse proprio questa è la verità. In questo ennesimo show – conclude la deputata – il tema non è dimostrare l’innocenza ma censurare i persecutori: Partito Democratico, Partito Democratico Calabria, Partito Democratico Provincia di Cosenza”.

Tra gli indagati l’ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, di 70 anni, eletto col Pd. L’ipotesi di reato a carico di Oliverio, che è stato in carica dal 2014 al 2020, é quella di associazione per delinquere aggravata dalle modalità mafiose. Nell’inchiesta figurano anche tra gli indagati gli ex assessori regionali Nicola Adamo, di 66 anni, ed Antonietta Rizzo, di 59, e l’ex consigliere regionale Seby Romeo, di 48, tutti del Partito democratico.