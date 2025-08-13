HomeCalabria

Bruni: “Pd unito e radicato sul territorio per costruire l’alternativa alla destra in Calabria”

"Dal Consiglio regionale abbiamo potuto constatare con i nostri occhi il drammatico arretramento", dichiara la consigliera regionale del Partito Democratico

CATANZARO – “Il lavoro svolto dal segretario provinciale Gregorio Gallello nella costruzione di una segreteria provinciale solida, rappresentativa e competente è un passo importante non solo per il nostro partito, ma per l’intera comunità calabrese”. È quanto afferma la consigliera regionale del Partito democratico Amalia Bruni che ha partecipato alla presentazione della segreteria provinciale che affiancherà il segretario Gallello, questa mattina nella sala Giunta della Provincia di Catanzaro.

“Siamo di fronte a una geografia politica che tiene insieme competenze diverse, generazioni differenti e una rappresentanza di genere significativa, pur in un contesto in cui il gender gap resta drammatico: l’80% degli spazi politici e istituzionali è occupato da uomini, solo il 20% da donne – afferma Bruni -. Fare politica per una donna, in questa terra, significa affrontare una sfida a 360 gradi: essere presente nella vita pubblica, lavorare, crescere una famiglia. Tutto questo in una Calabria ancora profondamente segnata da un retaggio patriarcale. Il salto culturale che Gregorio sta imprimendo è fondamentale e va sostenuto con determinazione, perché il futuro della nostra regione passa anche da qui”.

“Come Partito Democratico abbiamo il dovere di andare avanti, soprattutto in questa fase delicatissima seguita alle dimissioni – e possibile ricandidatura – di Roberto Occhiuto. È una sfida che richiede un impegno massacrante, in un contesto politico, sociale ed economico già provato e aggravato da scelte sbagliate di questa destra che, in questi anni, ha letteralmente devastato la Calabria. Dal Consiglio regionale abbiamo potuto constatare con i nostri occhi il drammatico arretramento, in particolare nella sanità: oggi non siamo fermi a zero, siamo a meno cinquanta. Le ambulanze senza medici, gli ospedali in difficoltà, le liste d’attesa infinite sono solo la punta dell’iceberg di una gestione fallimentare, nonostante il sostegno straordinario ricevuto dai governi nazionali”, ha detto ancora la consigliera regionale democrat.

“Ricominciare da capo sarà difficile, ma necessario. E per farlo servono persone giuste al posto giusto. La segreteria provinciale è cruciale per coordinare il lavoro sui territori, mettere insieme risorse, capacità ed entusiasmo. Senza questo mix non si va da nessuna parte – conclude Amalia Bruni -. Per questo ringrazio Gregorio: è riuscito a dare alla segreteria una costruzione importante, fatta di donne e uomini competenti, di rappresentanti di varie età, di una società che vuole impegnarsi e guardare avanti. Una segreteria che è, in sé, la speranza concreta di un futuro migliore per la Calabria”.

