Bruciano cavi di rame per eliminare l’isolante: due arresti, ventuno chili sotto sequestro

I due sono stati sorpresi dalla Polizia mentre incendiavano rifiuti pericolosi in un terreno vicino alla strada

REGGIO CALABRIA – A lanciare l’allarme è stata la Control Room del Coordinamento Regionale Antincendi, che ha segnalato l’episodio alla Questura, consentendo l’intervento immediato delle Volanti. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato due persone intente a dare fuoco ad alcuni rifiuti pericolosi in un terreno vicino alla strada a scorrimento veloce tra Gallico e Gambarie.

I due, un 25enne reggino e un 30enne di Lamezia Terme, sono stati sorpresi in flagranza mentre bruciavano cavi di rame per eliminarne il rivestimento isolante, materiale classificato come rifiuto speciale per la sua pericolosità ambientale. La Polizia ha posto sotto sequestro 21 chili di materiale. Grazie alle riprese dei droni, gli agenti hanno potuto identificarli e denunciarli anche per ricettazione, gestione illecita di rifiuti, getto pericoloso di cose e possesso ingiustificato di strumenti di effrazione.

