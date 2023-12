Botti illegali: 75 chili nascosti nell’auto, denunciato titolare di un negozio

NICOTERA (VV) – I carabinieri di Nicotera, nell’ambito di mirati servizi in vista dei festeggiamenti per il Capodanno, insospettiti da un insolito via vai di persone in un negozio di articoli sportivi, hanno deciso di procedere ad un controllo ma, nei primi frangenti, non avrebbero riscontrato anomalie. Il titolare del negozio, un 36enne del posto, evidentemente consapevole di non poter commercializzare materiale pirotecnico ad alto potenziale, lo aveva occultato nel bagagliaio della propria autovettura ritenendolo sicuro e insospettabile.

Quando i carabinieri hanno aperto l’auto parcheggiata nelle immediate vicinanze del negozio, hanno scoperto oltre 75 chili di petardi, detenuti senza alcuna autorizzazione. Il materiale esplodente è stato sequestrato ed il 36enne, segnalato alla Procura della Repubblica di Vibo.