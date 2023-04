Bonus psicologo, Scutellà «psicoterapeuti calabresi hanno il diritto ad essere retribuiti»

CATANZARO – «Gli psicoterapeuti calabresi hanno il diritto ad essere retribuiti per le prestazioni offerte attraverso il “bonus psicologo”. L’inerzia della Regione è inescusabile». Lo dichiara la deputata del Movimento 5 Stelle, Elisa Scutellà sottolineando che «la Regione Calabria non ha ancora trasferito i fondi all’Inps come previsto dall’articolo 8 del decreto interministeriale del 31 maggio 2022 che prevede che la Regione, con propria deliberazione, provveda ad autorizzare l’Inps a corrispondere gli importi relativi al beneficio e che nei successivi, perentori 15 giorni, disponga il trasferimento degli stessi all’Istituto di Previdenza Sociale».

«In particolare, alla Regione Calabria è stata assegnata da parte del Ministero della Salute di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze la somma di euro 785.945,00, tuttavia, ad oggi, gli psicoterapeuti calabresi che hanno aderito al “bonus psicologo” non hanno ricevuto quando dovuto a seguito delle sedute di psicoterapia offerte. Nonostante la delibera del Commissario ad Acta, Roberto Occhiuto, del 10 marzo scorso autorizzava l’Inps a corrispondere gli importi dovuti, – prosegue la Scutellà – alla stessa non ha fatto seguito il trasferimento effettivo dei fondi dalla Regione all’Istituto di Previdenza Sociale che si è visto impossibilitato a procedere al pagamento delle prestazioni elargite dai tanti psicoterapeuti calabresi che hanno aderito al bonus e che attendono ancora che la Regione si attivi».

«L’inerzia del Commissario ad Acta Occhiuto questa volta va a discapito di una categoria di professionisti che con diligenza hanno eseguito prestazioni a favore di tanti cittadini calabresi che hanno potuto beneficiare gratuitamente di sedute di psicoterapia. Ho chiesto così al Ministro della Salute di intervenire per sollecitare con urgenza il trasferimento immediato delle risorse deliberate da parte della Regione Calabria a favore dell’Inps così da permettere – conclude la Scutellà – che a professionisti del settore che abbiano effettuato prestazioni attraverso il “bonus psicologo” venga riconosciuto quando dovuto».