CATANZARO – «Il Consiglio regionale impegni il presidente della Giunta a valutare la possibilità di stanziare risorse regionali straordinarie per contribuire alla copertura delle graduatorie comunali rimaste inevase; integrare le risorse del Fondo “bonus affitti“; attivarsi presso il Governo nazionale per sollecitare il rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all’affitto; evidenziare le particolari difficoltà delle Regioni del Mezzogiorno; verificare la possibilità di utilizzare risorse della programmazione europea 2021-2027 per interventi di sostegno abitativo; riferire in Consiglio regionale, entro 60 giorni, sulle azioni intraprese e sui risultati ottenuti».

È quanto propone, in una mozione che si chiede di inserire all’Ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale, il consigliere Antonio Lo Schiavo, presidente del Gruppo Misto – Liberamente progressisti, avente ad oggetto “Misure urgenti per l’emergenza abitativa in Calabria. Richiesta di interventi regionali e nazionali per il sostegno alle famiglie in difficoltà con il pagamento dell’affitto“.

L’iniziativa, come viene spiegato in premessa, parte dalla constatazione che «il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (L. 431/98, art. 11) – cosiddetto Bonus affitti – non è stato finanziato dalla Legge di Bilancio 2025; di conseguenza, la Regione Calabria, con la legge di stabilità 2025, ha ridotto lo stanziamento del contributo statale dalla somma di 6 milioni 299 mila euro (risultante dal bilancio di previsione per il 2024) ad appena 176mila 102 euro; il sottoscritto, in sede di approvazione di legge di stabilità 2025 (20 dicembre 2024) aveva proposto apposito emendamento per rifinanziare il fondo Bonus affitti con 1 milione e 400mila euro da sottrarsi al capitolo di bilancio U11010107, missione 01, programma 01.01; il suddetto emendamento non è stato approvato.

«Preso atto che – prosegue Lo Schiavo – numerosi Comuni calabresi hanno pubblicato bandi per il sostegno all’affitto e stilato apposite graduatorie; non è stato possibile erogare i contributi per mancanza di copertura finanziaria; tale situazione ha creato false aspettative nelle famiglie già in difficoltà economica».

Rilevato infine che «migliaia di famiglie calabresi sono in condizione di morosità incolpevole; l’assenza di sostegno pubblico all’affitto rischia di determinare un’emergenza sociale, in violazione dei doveri di solidarietà politica e sociale» si rende quindi «necessario un intervento della Regione Calabria per supportare le famiglie in difficoltà».