Bonifici istantanei, come farli in sicurezza: i consigli nella guida dell’Abi

ROMA – I bonifici istantanei sono dei mezzi di pagamento elettronico sempre più usati. Un’opzione che oggi è presente nella maggior parte dei servizi bancari online in Italia. Comodi e veloci permettono di trasferire da un conto all’altro delle somme di denaro in maniera immediata nell’area unica dei pagamenti in euro.

Ma come effettuarli in totale sicurezza? A dare le dritte per i cittadini ci ha pensato l’Abi, l’Associazione bancaria italiana che ha diffuso una guida digitale destinata sia agli operatori che ai clienti sull’utilizzo dei bonifici istantanei anche in base alle novità entrate in vigore di recente.

La guida sui bonifici istantanei fatta dall’Abi

La guida può essere consultata sul sito dell’Abi. Alla sua stesura hanno collaborato le banche e le principali associazioni dei consumatori italiani, quelle che partecipano al progetto “Trasparenza semplice”. Il vademecum stilato dall’Abi punta a diffondere informazione più chiare per regolare i rapporti tra l’istituto di credito ed i clienti per promuovere una migliore educazione finanziaria e una maggiore consapevolezza nell’uso degli strumenti a disposizione.

Nella guida si spiega che il cliente può decidere la soglia di importo in base alle proprie esigenze modificando anche le somme proposte dalla propria banca. C’è da sapere, inoltre, che trattandosi di un’operazione rapida, il trasferimento di denaro non può essere annullato. Motivo questo di velocità e comodità per gli utenti ma che espone anche a rischi, come le truffe e gli errori di compilazione.

Per evitare tutto ciò, Abi ricorda di prestare sempre molta attenzione quando si effettuano questi tipi di pagamenti, seguendo i consigli della propria banca soprattutto per gli acquisti online. Prossimamente fa sapere l’Abi, si aggiungeranno nuove tutele per gli utenti. Dal prossimo 9 ottobre, infatti, le banche saranno tenute a verificare in tempo reale i dati del beneficiario dell’iban, mostrando eventuali discrepanze prima di procedere con l’autorizzazione del pagamento.

Le ultime novità sui pagamenti rapidi

Dal 9 gennaio di quest’anno è entrato in vigore un apposito Regolamento Europeo (886/2024) che prevede l’obbligo per tutte le banche dell’area euro di accettare i bonifici istantanei. Entro il 9 ottobre 2025, inoltre, tutti gli istituti di credito dovranno dare ai propri clienti la possibilità di effettuare i pagamenti rapidi. Ma non è tutto. È stato stabilito, infatti, che il costo dei bonifici istantanei deve essere equiparato a quelli ordinari senza prevedere più un costo maggiorato.

Questo strumento può essere attivato in tutti quei Paesi che sono inseriti nella cosiddetta area Single Euro Payments Area (Sepa): zona alla quale aderiscono i 27 Paesi dell’Ue, inclusi quelli non euro e 9 Paesi esterni: Città del Vaticano, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Svizzera e San Marino, nella quale le transazioni in euro vengono svolte osservando standard uniformi.