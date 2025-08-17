HomeCalabria

Bonifica del SIN, domani inizia la rimozione definitiva dei residui industriali depositati a pochi metri dal mare

Un momento atteso da oltre 25 anni: partiranno i primi carichi di rifiuti non pericolosi della discarica fronte mare. Per decenni sono stati depositati rifiuti contenenti metalli pesanti, radionuclidi e amianto

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 3 minuti
- Advertisement -

CROTONE – Domani, lunedì 18 agosto, inizierà la rimozione definitiva dei residui industriali depositati a pochi metri dal mare e mai smaltiti correttamente. Questi residui industriali, contaminati e illecitamente fatti abbancare sull’arenile adiacente al mare cristallino, saranno portati via. Domani dunque, inizierà il viaggio di oltre 400.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi e di 360.000 tonnellate di rifiuti pericolosi (non contenenti Tenorm e Amianto), fuori da Crotone e dalla Regione Calabria. A darne notizia è
la segreteria del Commissario Straordinario Delegato alla bonifica del SIN di Crotone – Cassano – Cerchiara di Calabria.

Si inizierà con circa duemila tonnellate di rifiuti non pericolosi, delle circa diecimila tonnellate attualmente già rimosse, stoccati nelle baie di protezione e sicurezza realizzate in aree di proprietà privata da Eni Rewind S.p.A., denominati D15 non Tenorm. Dopo le procedure di caratterizzazione, selezione e omologazione, i materiali saranno caricati su oltre 100 automezzi pesanti (circa 15 camion al giorno) e trasferiti in impianti e discariche autorizzati in varie regioni d’Italia. Durante tutte le fasi, saranno effettuati rigorosi controlli ambientali e sanitari grazie al supporto dell’Arma dei Carabinieri – Legione Calabria – Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari e dei tecnici di ARPACAL.

Questa bonifica rappresenta la prima vera azione concreta contro una discarica abusiva, mai autorizzata per questo scopo, dalla Regione Calabria e dove per decenni sono stati depositati rifiuti contenenti metalli pesanti, radionuclidi e amianto.

Una data da ricordare

il frutto dell’impegno congiunto di tanti soggetti che, pur tra confronti e contrasti, hanno unito le forze con un unico obiettivo — realizzare ciò che per troppo tempo era stato rimandato. Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Commissario Straordinario, Regione Calabria, Provincia di Crotone, Comune di Crotone, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Prefettura, Guardia di Finanza – Comando Regionale Calabria, Polizia di Stato, Questura di Crotone, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL), Capitaneria di Porto, Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Soprintendenza Archeologia – Belle Arti – Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, Provveditorato Interregionale per la Sicilia e Calabria, Anas, Ferrovie dello Stato, Polizia Stradale, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, SOGESID; un lungo elenco di attori protagonisti di questa rivoluzione culturale in primis, perché la voglia comune di superare l’immobilismo dei decenni precedenti, ha prevalso su logiche diverse e apparentemente inconciliabili.

A loro, oltre che alle Associazioni, ai comitati, alla cittadinanza attiva e ai miei detrattori, voglio dire grazie, perché la dialettica civile, fatta di idee contrastanti ma argomentate (e non frutto di inutili strumentalizzazioni politiche o personali), ha portato a questo straordinario risultato.

Prossimi passi da compiere

Saranno orientati a completare la bonifica dell’area fronte mare, a liberare la città dai CIC (come stabilito dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 2536 del 28 febbraio 2012), a restituire la fruibilità all’Area Archeologica (su tale argomento si segnala che il Capo del Dipartimento del Ministero della Cultura e il Capo del Dipartimento del MASE hanno espresso parere favorevole al conferimento delle attività di bonifica compresa l’area detta Vigna Nuova, alla responsabilità operativa del Commissario), alla foce dell’Esaro e all’area marino – portuale. Questo significherà restituire dignità, fiducia ed economia a una città che ha pagato un prezzo altissimo al suo passato industriale.

Una storia industriale e umana, difficile, complessa e complicata da ricordare e raccontare oggi, iniziata nei primi anni ’20 con la costruzione delle Centrali Idroelettriche della Sila, proseguita negli anni ’30 con la industrializzazione dei territori agricoli del Marchesato e terminata negli anni ’90. Oggi, altre realtà industriali estrattive e produttive rimangono attive e produttive di beni ad alto valore economico a forte rilevanza sociale; bisognerà farle convivere in modo sostenibile con la visione di una nuova Crotone, città turistica, attrattiva e moderna.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Ponte sullo Stretto: geologo Angelone «il rischio sismico è più alto di quanto raccontano...

Calabria
REGGIO CALABRIA - "Lo Stretto di Messina rappresenta una delle aree a più elevato potenziale sismogenetico del Mediterraneo. La sua storia geologica e sismica...
Francesco-Leonardi

Lattarico in lutto per Francesco, il 14enne morto dopo uno schianto con la bici

Provincia
LATTARICO (CS) - Lattarico piange Francesco Leonardi, il 14enne morto a Lattarico mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a ferragosto. Secondo  le...
Zumpano-convento-agostiniani_Sindaco

Zumpano ufficializza l’acquisto del Convento degli Agostiniani: un simbolo storico

Provincia
ZUMPANO (CS) - In una giornata carica di significato storico, l'amministrazione comunale di Zumpano, guidata dal Sindaco, avv. Fabrizio Fabiano, ha ufficializzato l'acquisizione del Convento degli...

Salute mentale e dipendenze, appalti prorogati. Ecco quanto guadagnano cliniche e comunità cosentine

Area Urbana
COSENZA – Prorogati gli appalti di cliniche psichiatriche e comunità terapeutiche cosentine. L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Cosenza rinnova i contratti e i pagamenti...
Poliambulatorio-di-Cassano-AllIonio - sindaco Iacobini

Cassano Ionio, a settembre arriva al poliambulatorio un medico diabetologo

Ionio
CASSANO ALLO IONIO (CS) - Prosegue l'attenzione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini verso i temi legati alla sanità e al diritto alla...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36995Area Urbana22250Provincia19744Italia7993Sport3841Tirreno2888Università1449
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Calabria

Ponte sullo Stretto: geologo Angelone «il rischio sismico è più alto...

REGGIO CALABRIA - "Lo Stretto di Messina rappresenta una delle aree a più elevato potenziale sismogenetico del Mediterraneo. La sua storia geologica e sismica...
Poliambulatorio-di-Cassano-AllIonio - sindaco Iacobini
Ionio

Cassano Ionio, a settembre arriva al poliambulatorio un medico diabetologo

CASSANO ALLO IONIO (CS) - Prosegue l'attenzione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini verso i temi legati alla sanità e al diritto alla...
gioacchino da fiore film londra
Calabria

La pellicola su Gioacchino da Fiore “Joachim and the Apocalypse” aprirà...

COSENZA - Dopo l'uscita nelle sale italiane lo scorso 5 dicembre 2024, riscontrando un ottimo interesse da parte del pubblico con richieste di proiezioni...
estate viaggi vacanze turisti
Italia

Estate 2025, vacanze sempre più care. Codacons «+30% rispetto al periodo...

ROMA – Le vacanze nel 2025 costano decisamente di più. A lanciare l’allarme è il Codacons, che ha messo a confronto i prezzi attuali...
Università

Laureati Unical, occupazione in crescita: +12%, meno disparità di genere e...

RENDE - Il percorso di crescita dell’Università della Calabria, già riconosciuto in termini di qualità della didattica, della ricerca e dei servizi con la...
marcia schiavonea gaza
Ionio

A Schiavonea la “marcia in acqua per Gaza”: «un gesto semplice...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un gesto silenzioso dal mare. Domani, domenica 17 agosto a Schiavonea, si terrà la “Marcia in acqua per Gaza”, un’iniziativa...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA