Bonelli e Fratoianni a Cosenza per Tridico: «Per cambiare la politica bisogna essere uniti»

Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde e il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, di Avs, durante un comizio elettorale tenuto oggi a Cosenza per sostenere il candidato Pasquale Tridico

COSENZA – “Per cambiare politica bisogna continuare ad essere uniti. Non abbiamo altra alternativa che il ‘campo largo’, che deve ulteriormente allargarsi”. Così a Cosenza, nel corso di una manifestazione elettorale, Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde insieme al segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, di Avs.

“La Calabria – ha aggiunto Bonelli – è una regione meravigliosa che però deve cambiare. Una regione che non ha una sanità pubblica e che ha visto il suo presidente Roberto Occhiuto farsi scippare tre miliardi di euro di fondi di sviluppo e coesione che erano destinati a scuole e sanità per fare il ponte sullo Stretto. È una regione che è stata diretta da Salvini e penso che abbia bisogno di un sussulto di dignità per fare in modo che decida sul suo territorio e si riprenda i soldi che le sono stati rubati”

