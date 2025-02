Bomba molotov contro l’ingresso di una lavanderia. Indagano i carabinieri, non escluso il racket

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Ignoti, nella tarda serata di ieri, hanno lanciato una bottiglia molotov contro l’ingresso di una lavanderia in via Santa Caterina, nella zona nord di Reggio Calabria. Il rogo provocato dalla bottiglia incendiaria ha distrutto l’ingresso della lavanderia di proprietà di due fratelli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi. Avvertito il pubblico ministero di turno, sono state avviate le indagini.

Oltre a sentire i titolari della lavanderia, i carabinieri stanno adesso visionando le telecamere della zona nel tentativo di trovare filmati utili a risalire ai responsabili del gesto. Non si esclude che l’intimidazione sia collegata al controllo del territorio da parte della criminalità organizzata che impone estorsioni ai commercianti della città.