VIBO VALENTIA – Una violenta bomba d’acqua ha colpito nel pomeriggio di oggi tutto il territorio del Vibonese, provocando allagamenti e tanti disagi in diverse località della provincia. La costa è stata la zona più duramente interessata, con Bivona, frazione di Vibo, tra le aree più colpite. Qui si sono registrate piogge intense che hanno provocato disagi notevoli alla viabilità con considerevoli accumuli d’acqua. Anche a Pizzo Calabro le forti piogge hanno trasformato le strade in fiumi. Lo stesso è stato anche nell’entroterra vibonese, dove all’acqua si è unbito il fango e diverse strade sono state interrotte, soprattutto nelle zone più collinari. Le squadre di Protezione civile e i Vigili del fuoco sono al lavoro per monitorare la situazione e garantire la sicurezza.
Bomba d’acqua nel Vibonese: strade come fiumi, collegamenti interrotti e fango
Bivona, frazione di Vibo, tra le aree più colpite insieme a Pizzo Calabro. Anche nell'entroterra situazione difficile. Al lavoro Protezione civile e Vigili del fuoco
- Advertisement -
- Pubblicità sky-
Ultimi Articoli
Fondi alle università, arrivano 9,4 miliardi. Bernini: «Segnale concreto per studenti e docenti»
ROMA - Il ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, nei giorni scorsi ha firmato il decreto di assegnazione del Fondo di Finanziamento...
Estate 2025, vacanze sempre più care. Codacons «+30% rispetto al periodo pre-Covid»
ROMA – Le vacanze nel 2025 costano decisamente di più. A lanciare l’allarme è il Codacons, che ha messo a confronto i prezzi attuali...
Corigliano Rossano: criticità idriche in zona Fossa, addetti al lavoro per individuare il consumo...
CORIGLIANO ROSSANO - Nei giorni vicino al Ferragosto criticità idriche hanno messo in difficoltà gli abitanti della località Fossa, nel Comune di Corigliano Rossano....
Ancora maltempo in Calabria, domani allerta gialla
COSENZA - Meteo ancora ballerino anche per la giornata di domani. Le piogge non abbandonano la Calabria e si alterneranno ancora al sole e...
A Soveria torna l’Università d’Estate sull’Intelligence: sicurezza e geopolitica nell’era dell’accelerazione
SOVERIA MANNELLI (CZ) - Dal 4 al 6 settembre 2025, la Biblioteca "Michele Caligiuri" di Soveria Mannelli (Catanzaro) ospiterà la quinta edizione dell'Università d'Estate...
Correlati
-->
Leggi ancora
Fondi alle università, arrivano 9,4 miliardi. Bernini: «Segnale concreto per studenti...
ROMA - Il ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, nei giorni scorsi ha firmato il decreto di assegnazione del Fondo di Finanziamento...
Corigliano Rossano: criticità idriche in zona Fossa, addetti al lavoro per...
CORIGLIANO ROSSANO - Nei giorni vicino al Ferragosto criticità idriche hanno messo in difficoltà gli abitanti della località Fossa, nel Comune di Corigliano Rossano....
Ancora maltempo in Calabria, domani allerta gialla
COSENZA - Meteo ancora ballerino anche per la giornata di domani. Le piogge non abbandonano la Calabria e si alterneranno ancora al sole e...
Paura per un incendio che minaccia villete a schiera, Vigili del...
CATANZARO - Paura nel pomeriggio di oggi nel quartiere S. Maria di Catanzaro per un incendio che sta minacciando una serie di villette a...
A Paola arriva il Marea Summer Festival, una serata tra musica,...
PAOLA (CS) - Domani, domenica 17 agosto, a partire dalle ore 18:30 Paola si prepara a diventare un grande palcoscenico di musica, danza, cucina...
Tragedia di Ferragosto sfiorata sulla spiaggia di Scalea, bambino di 4...
SCALEA (CS) - Nella giornata di ieri sulla spiaggia di Scalea, sull'Alto Tirreno cosentino, si è nella giornata di Ferragosto, si è sfiorata la...