Bomba d’acqua nel Vibonese: strade come fiumi, collegamenti interrotti e fango

Bivona, frazione di Vibo, tra le aree più colpite insieme a Pizzo Calabro. Anche nell'entroterra situazione difficile. Al lavoro Protezione civile e Vigili del fuoco

VIBO VALENTIA – Una violenta bomba d’acqua ha colpito nel pomeriggio di oggi tutto il territorio del Vibonese, provocando allagamenti e tanti disagi in diverse località della provincia. La costa è stata la zona più duramente interessata, con Bivona, frazione di Vibo, tra le aree più colpite. Qui si sono registrate piogge intense che hanno provocato disagi notevoli alla viabilità con considerevoli accumuli d’acqua. Anche a Pizzo Calabro le forti piogge hanno trasformato le strade in fiumi. Lo stesso è stato anche nell’entroterra vibonese, dove all’acqua si è unbito il fango e diverse strade sono state interrotte, soprattutto nelle zone più collinari. Le squadre di Protezione civile e i Vigili del fuoco sono al lavoro per monitorare la situazione e garantire la sicurezza.

