Bomba carta e droga nascosti in casolari, avviate le indagini

SORIANO CALABRO – Droga e munizioni sono stati individuati a Soriano Calabro. In particolare nel corso di una azione di pattugliamento, gli uomini della Polizia di Stato, grazie anche allo straordinario fiuto del cane antidroga “Digos”, hanno operato il sequestro di circa 4 chilogrammi di tipo marijuana, di munizionamento per armi da fuoco per pistola e per fucile, nonché numerosi artifizi pirotecnici di confezionamento artigianale, del tipo “bomba carta”.

Tutto il materiale è stato invenuto all’interno di casolari abbandonati. Gli agenti hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili